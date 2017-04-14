Назван самый благоприятный для принятия спонтанных решений возраст
14 апреля 2017, 10:30
Cпособность человека совершать случайный выбор как правило достигает пика в возрасте 25 лет.
Ученые из Португалии показали, что способность человека совершать случайный выбор как правило достигает пика в возрасте 25 лет. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Computational Biology, сообщает Lenta.ru.
К подобным выводам ученые пришли, наблюдая за возможностью совершать спонтанный выбор, которая была предоставлена более 3,4 тысячам человек в возрасте от 4 до 91 года. Каждый из добровольцев решал серию онлайн-задач, в которых оценивалась способность принимать случайное решение.
Оказалось, что с поправками на пол, язык и образование, единственным значимым фактором, влияющим на возможность случайного выбора, стал возраст участников. В 25 лет спонтанность, как показали авторы, оказалась максимальной.
Предыдущие исследования показали, что с возрастом способность человека совершать спонтанный выбор уменьшается. С подобными процессами, как полагают авторы, связана и реализация им своих творческих устремлений.
Фото: Lenta.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853797-75ef38c7c8730078a7b7932047569894
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...