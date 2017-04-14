Беспорядки в Лионе задержали футбол. Обзор событий 1/4 финала Лиги Европы

Игра в Лионе была отложена из-за турецких хулиганов, «МЮ» сыграл, как в Ростове, а Сергей Карасёв поставил пенальти в Амстердаме.

«Лион» — «Бешикташ» 2:1





Ещё до матча с «Бешикташем» руководители «Лиона» обратились к собственным болельщикам с просьбой воздержаться от поездки на ответную встречу в Стамбул. Они опасались, что турецкие хулиганы могут устроить





беспорядки в Лионе, и не хотели, чтобы поклонники «ткачей» ответили чем-то подобным. Как в воду глядели! Фанаты «Бешикташа» действительно устроили провокацию в городе и на стадионе. За несколько минут до начала игры на «Стад де Люмьер» людская масса хлынула с трибун на поле. Болельщики «Лиона» вынуждены были бежать, из-за того что турки, расположившиеся на верхнем ярусе арены, бросали в них пиротехнику. Испанский судья Матеу Лаос принял решение отложить начало игры, дав в результате стартовый свисток спустя почти что час. Отменять «праздник футбола» не стали.





Матч «Лион» — «Бешикташ» под угрозой срыва — беспорядки на французском стадионе pic.twitter.com/UJSSHNenxD — Чемпионат (@championat) 13 апреля 2017 г.





Судя по всему, случившееся глубоко повлияло на игроков «Лиона». «Бешикташ» сразу же завладел преимуществом, которое команда Шенола Гюнеша реализовала за четверть часа. Нужно отметить, как хитро гости разыграли штрафной: явно сработала домашняя заготовка. Была создана свободная зона, в которую на высокой скорости устремился Райан Бабель, а находившийся у мяча Андерсон Талиска только того и ждал.

Перебравшись из группового этапа Лиги чемпионов в плей-офф Лиги Европы, «Лион» забил за четыре матча 16 голов. То есть в среднем у «ткачей» выходило по четыре забитых мяча за игру. Однако на этот раз французы, похоже, «перегорели», пока полиция успокаивала ситуацию на стадионе. Только в концовке прибавившие в ходе второй половины хозяева сообразили, как взломать оборону противника. Зато тут уж дело пошло — забили дважды за две минуты! Помог французам голкипер «Бешикташа» Фабрисио, который полез в обводку под прессингом, вместо того чтобы выбить мяч куда подальше. В Турции «Лион» постарается удержать преимущество, по-видимому, без поддержки своих фанатов.





«Андерлехт» — «Манчестер Юнайтед» 1:1

Жозе Моуринью четыре года назад с сарказмом комментировал победу в Лиге Европы Рафы Бенитеса с «Челси». Дескать, это не то достижение, которым тренеру стоит гордиться. Однако теперь, перед визитом в Брюссель на первый четвертьфинал ЛЕ с «Манчестер Юнайтед», португалец говорил уже совсем другие слова:

— Честно говоря, у меня особые чувства к Лиге Европы. Мы можем выиграть её. Победа даст нам путёвку в Лигу чемпионов, но это также возможность выиграть трофей. Отдадим все силы ради успеха.

За несколько минут до начала игры на «Стад де Люмьер» людская масса хлынула с трибун на поле.

Лига чемпионов — вот главная, если не единственная мотивация Моуринью в этом турнире. Есть вероятность, что через АПЛ пробиться в главный еврокубок «МЮ» не удастся. На сегодняшний день манкунианцы — лишь пятые в чемпионате Англии. Да и практически все остальные четвертьфиналисты ЛЕ гонятся за путёвкой в Лигу чемпионов. Разве что «Андерлехт» с «Бешикташем» имеют гарантии ещё и в своих лигах.

Что ж, результатом матча на «Констант ван ден Сток» Моуринью в целом может быть доволен. По сценарию эта встреча напомнила игру его команды в Ростове. Манкунианцы опять вышли вперёд по истечении 35 минут благодаря голу Генриха Мхитаряна. Разве что теперь армянский полузащитник преуспел на добивании, а не получил мяч от Златана Ибрагимовича. И, как и в Ростове, «МЮ» упустил минимальную победу, пропустив после перерыва.

Уже в середине первого тайма Карасёву пришлось принимать суровое решение, изменившее счёт.

Скорее всего, обидчик «Ростова» пройдёт обидчика «Зенита». Тем более что главный тренер «Андерлехта» продолжает беречь некоторых лидеров, держа в уме борьбу за золото в чемпионате. Лучший бомбардир бельгийской лиги Лукаш Теодорчик и лучший ассистент Софьян Ханни вновь вышли лишь на замену.





«Сельта» — «Генк» 3:2

Бельгийские клубы удивляют. Сразу два представителя этой страны пробились в четвертьфинал турнира — «Андерлехт» и «Генк», который с недавних пор возглавляет бывший помощник Луи ван Галя в «МЮ» Альберт Стейвенберг. У «Генка» особенно весёлая команда: в семи последних гостевых матчах нынешней Лиги Европы она забивала не меньше двух голов.

Вот и в Виго бельгийцы продолжили свою результативную серию. Правда, быстрый гол полузащитника гостей Жана-Поля Бутьюса только разозлил хозяев, которые до перерыва ответили тремя забитыми мячами. Тем не менее «Генк» заслужил второй гол смелой игрой — более острой, чем, например, та, которую показал в Виго на предыдущей стадии «Краснодар».

Снова закрутить интригу бельгийцам помогли ужасные действия в обороне защитника «Сельты» Хонни, который не только дал Томасу Буффелю свободно пробить по воротам Серхио Альвареса, но и позволил оппоненту свободно добить мяч в сетку головой. Соперники нанесли на пару три десятка ударов. Что же будет на поле «Генка» через неделю?!





«Аякс» — «Шальке 04» 2:0

Матч в Амстердаме обслуживала российская бригада судей во главе с москвичом Сергеем Карасёвым. Уже в середине первого тайма Карасёву пришлось принимать суровое решение, изменившее счёт. Он назначил пенальти за фол Алессандро Шёпфа, который придержал и уронил в собственной штрафной резкого нападающего «Аякса» Амина Юнеса. Разумеется, Шёпф не согласился с решением Карасёва, однако австриец сам виноват — дал повод для наказания.

Голландцы вообще выглядели значительно интереснее соперника, так что их победа абсолютно заслуженная. Списывать вину за своё поражение на Карасёва немцы точно не имеют права. Лидер и капитан «Аякса» Дави Классен хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, а во втором тайме он оформил дубль с паса Джастина Клюйверта — сына экс-форварда сборной Нидерландов Патрика Клюйверта. Хозяева сделали хороший задел перед поездкой в Гельзенкирхен. Тренеры «Шальке» в концовке бросили в бой Евгения Коноплянку, но украинский полузащитник ничем не запомнился за 10 минут игры.





Фото: Reuters Текст: Анатолий Романов



