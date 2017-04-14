Назарбаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
14 апреля 2017, 10:33
Также пройдет неформальная встреча глав государств-членов ОДКБ.
Сегодня, 14 апреля, состоится визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Кыргызскую Республику, передает Zakon.kz со ссылкой на анонс предстоящих событий с участием главы государства, который опубликовала Акорда.
В сообщении отмечается, что в рамках визита планируется участие Назарбаева в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
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