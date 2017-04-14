Качество выпускников вузов и колледжей в Казахстане растет - исследование

В 2016 году численность выпускников ВУЗов и ТиПО составила 100,2 тысячи человек, из которых трудоустроились 87,7 тысяч или 88%. Доля трудоустроенных выпускников ВУЗов составила 83% или 29,5 тысяч человек - годом ранее уровень оценивался в 78,2%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Finprom.kz.

Среди окончивших ТиПО доля трудоустроенных резко возросла с 82% в 2015 году до 90% в 2016 году и составила 58,1 тысяча человек. По плану государственной программы развития образования и науки (ГПРОН) к концу 2017 года данный показатель достигнет уровня 85% в ВУЗах и 92% в ТиПО.

В Казахстане в настоящее время активно внедряется дуальное обучение для обеспечения привлечения работодателей к процессу подготовки кадров. Сегодня 2433 предприятия обучают на производстве 27,3 тысячи студентов по приоритетным направлениям ГПИИР совместно с 421 колледжами (в 2014 году - 280 колледжей, 2015 году - 348 колледжей).

В системе высшего образования главное новшество - введение выборности ректоров вузов. В 2016 году впервые с участием наблюдательных советов выбраны 5 ректоров государственных вузов. Сегодня в 37 вузах транслируется успешный опыт корпоративного управления Назарбаев Университета. А также с 1 сентября 2016 года 31 государственный колледж внедряют опыт НАО «Холдинг «Кәсіпқор». 16 вузов создали офисы коммерциализации, технопарки, бизнес-инкубаторы, что составляет 14,3% от всех вузов. В рамках ГПИИР были введены 24 новые образовательные программы для ВУЗов и 45 новых программ для ТиПО.

За 2016 год в 11 базовых вузах ГПИИР доход от инновационной и научной деятельности составил 594,1 млн тенге или 9% от валового дохода. На первом месте по доходам располагается КАТУ им. С. Сейфуллина - 421,5 млн тенге.

В системе высшего образования в рейтинг QS WUR в 2016 году вошли 8 казахстанских ВУЗов. Из них в «Топ-300» на 236 месте - КазНУ им. Аль-Фараби, в «Топ-400» на 345 месте - ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.

В 2016 году на программу было выделено в 2,2 раза больше бюджетных средств, чем годом ранее - 480,7 млрд тенге против 221,4 млрд тенге в 2015 году. Из них освоено 477,6 млрд тенге или 99,3%. В том числе из республиканского бюджета 322,1 млрд тенге и из местного 155,5 млрд тенге.