Назарбаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Сегодня, 14 апреля, состоится визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Кыргызскую Республику, передает Zakon.kz со ссылкой на анонс предстоящих событий с участием главы государства, который опубликовала Акорда.

В сообщении отмечается, что в рамках визита планируется участие Назарбаева в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.