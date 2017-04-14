Назарбаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Сегодня, 14 апреля, состоится визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Кыргызскую Республику, передает Zakon.kz со ссылкой на анонс предстоящих событий с участием главы государства, который опубликовала Акорда.
В сообщении отмечается, что в рамках визита планируется участие Назарбаева в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.