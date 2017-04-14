Генпрокурор рассказал о случае из своей жизни о бытовом насилии

Генеральный прокурор РК Жакип Асанов поделился случаем из собственной жизни в ходе заседания по вопросам бытового насилия Генпрокуратуры и Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Zakon.kz





«Мне вспомнился один случай из моей жизни. Он непосредственно относится к теме обсуждения. В конце 80-х годов один человек, прокурор во время нашего разговора дал совет: «Жакип, ты знаешь, я скоро выхожу на пенсию. В свое время я совершил одну большую ошибку. Я применял силу, избивал жену и маленьких детей. И сейчас это вернулось ко мне бумерангом. Моя жена больна, она не может простить мне издевательств и сильно обижена на меня. А дети очень холодно ко мне относятся. Они сочувствуют своей матери. Что я хочу сказать тебе? Никогда не поднимай руки ни на детей, ни на супругу. Эта жизнь уже для меня закончилась». И спустя небольшое время этот человек ушел из жизни», - поделился он.





Помимо этого, генеральный прокурор рассказал о большом исследовании американских ученых из Гарвардского университета, которые в 1938 году задались целью найти секрет долгой и счастливой жизни.





«За 724 гражданами США в течение 75 лет наблюдали ученые. Каждый год у них брали анализы, изучали и опрашивали. Около 80 процентов людей в самом начале исследования говорили, что их делает счастливыми богатство, 60 процентов – слава. В 2013 году они поделились результатами этого исследования. Выяснилось, что человека счастливым делает не богатство и не слава. Ключ к счастливой жизни – это благополучие и отношения в семье – домашний очаг и окружающая среда», - заключил он.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана