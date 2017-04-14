Назначен коммерческий директор АО «НАК «Казатомпром»

Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев назначил на должность коммерческого директора национальной атомной компании Риаза Ризви (Riaz RIZVI).

Р. Ризви имеет большой опыт в трейдинге и маркетинге сырьевых ресурсов, причем не только в урановой промышленности, но и во всем спектре энергетических ресурсов. Опыт руководителя, полученный во время работы в компаниях AEP, Constellation Energy, Nufcor и NuCap поможет Риазу Ризви в реализации ключевых коммерческих инициатив Казатомпрома.

Заявление Председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Аскара Жумагалиева:

«Я рад объявить о назначении Риаза Ризви в качестве главного коммерческого директора АО «НАК «Казатомпром» и выразить уверенность, что он поможет нам в достижении поставленных целей.

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана c наименьшей себестоимостью продукции. Компания осуществляет освоение одних из самых крупных запасов урана в мире.

Мы стремимся использовать эти основные преимущества для предоставления наилучших условий нашим клиентам. Это позволит Казатомпрому зарекомендовать себя как надежного партнера и поставщика для всей мировой атомной энергетики.

Мы признаем, что сейчас весьма конкурентная среда на рынке урана, и мы полны решимости сохранить лидирующую роль в отрасли. Это требует от нас постоянного развития и развития наших коммерческих навыков: снижения затрат, повышения эффективности и предоставления дополнительных выгод нашим клиентам».

В функциональные обязанности Р.Ризви войдут вопросы координации и контроля маркетинго-сбытовой деятельности АО «НАК «Казатомпром», продвижения коммерческой стратегии недавно учрежденной швейцарской дочерней компании «Торговый дом «Казакатом»«(THK), надзора за реализацией Программы трансформации, руководства расширения рыночной доли компании на всех ключевых рынках, а также развития сотрудничества с отраслевыми игроками с целью повышения ликвидности и инноваций в секторе ядерного топлива.