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Новости за сегодня

Назначен коммерческий директор АО «НАК «Казатомпром»

 

Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев назначил на должность коммерческого директора национальной атомной компании Риаза Ризви (Riaz RIZVI).

Р. Ризви имеет большой опыт в трейдинге и маркетинге сырьевых ресурсов, причем не только в урановой промышленности, но и во всем спектре энергетических ресурсов. Опыт руководителя, полученный во время работы в компаниях AEP, Constellation Energy, Nufcor и NuCap поможет Риазу Ризви в реализации ключевых коммерческих инициатив Казатомпрома.

Заявление Председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Аскара Жумагалиева:

«Я рад объявить о назначении Риаза Ризви в качестве главного коммерческого директора АО «НАК «Казатомпром» и выразить уверенность, что он поможет нам в достижении поставленных целей.

Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана c наименьшей себестоимостью продукции. Компания осуществляет освоение одних из самых крупных запасов урана в мире.

Мы стремимся использовать эти основные преимущества для предоставления наилучших условий нашим клиентам. Это позволит Казатомпрому зарекомендовать себя как надежного партнера и поставщика для всей мировой атомной энергетики.

Мы признаем, что сейчас весьма конкурентная среда на рынке урана, и мы полны решимости сохранить лидирующую роль в отрасли. Это требует от нас постоянного развития и развития наших коммерческих навыков: снижения затрат, повышения эффективности и предоставления дополнительных выгод нашим клиентам».

В функциональные обязанности Р.Ризви войдут вопросы координации и контроля маркетинго-сбытовой деятельности АО «НАК «Казатомпром», продвижения коммерческой стратегии недавно учрежденной швейцарской дочерней компании «Торговый дом «Казакатом»«(THK), надзора за реализацией Программы трансформации, руководства расширения рыночной доли компании на всех ключевых рынках, а также развития сотрудничества с отраслевыми игроками с целью повышения ликвидности и инноваций в секторе ядерного топлива.

14 апреля 2017, 10:43
Источник, интернет-ресурс: АО «НАК «Казатомпром»

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