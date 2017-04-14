Задержан глава Департамента комитета индустриального развития и промбезопасности по ВКО
14 апреля 2017, 10:53
Аблайкан Закирьянов на системной основе получал взятки от предпринимателей.
Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области изобличен руководитель Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по ВКО Аблайкан Решатканович Закирьянов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что Закирьянов на системной основе получал взятки от субъектов предпринимательства за положительное согласование проектной документации в сфере промышленной безопасности.
"12 апреля при получении от предпринимателя очередной суммы взятки в размере 90 тысяч тенге А.Закирьянов задержан с поличным и водворен в ИВС ДВД города Усть-Каменогорск. Общая сумма взяток составила более 2 миллионов тенге", - говорится в сообщении.
Ведется следствие.
Фото: sputnik.kg
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