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Задержан глава Департамента комитета индустриального развития и промбезопасности по ВКО

14 апреля 2017, 10:53

Аблайкан Закирьянов на системной основе получал взятки от предпринимателей.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области изобличен руководитель Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по ВКО Аблайкан Решатканович Закирьянов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что Закирьянов на системной основе получал взятки от субъектов предпринимательства за положительное согласование проектной документации в сфере промышленной безопасности.

"12 апреля при получении от предпринимателя очередной суммы взятки в размере 90 тысяч тенге А.Закирьянов задержан с поличным и водворен в ИВС ДВД города Усть-Каменогорск. Общая сумма взяток составила более 2 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Ведется следствие.


Фото: sputnik.kg

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