Ты то, что ты ешь: удивительные мотивы каннибализма у разных народностей мира





Племя вари, Бразилия

Глубоко в лесах Амазонии живет немногочисленное племя вари. Их осталось не больше двух тысяч. Это племя последним из всех южноамериканских пошло на контакт с цивилизованным миром, это случилось лишь в 1960-х годах. Тогда открылся их страшный ритуал, который при глубоком изучении оказался исполненным моралью.









После того как человек умирает, они хранят тело до тех пор, пока все родственники покойного не смогут прибыть на место. Обычно это занимает около трех дней. Когда все оказываются в сборе, тело умершего поджаривают и съедают. Кровные родственники усопшего в этом не участвуют, они лишь наблюдают за тем, как ест дальняя родня. Кроме того, сжигают и все имущество умершего.









Смысл этого ритуала в том, что он помогает смириться с потерей близкого человека. Ничто о нем больше не напоминает. Мысль о том, чтобы оставить тело в сырой земле разлагаться, так же ужасна для вари, как для нас мысль о каннибализме. Американка Бетси Конклин, прожившая у вари 18 месяцев, подобрала очень точную метафору: «потребляющие горе».

Варанаси, Индия









Основанный за тысячу лет до рождения Христа Варанаси — один из священных городов индуизма, сюда ежегодно приезжают десятки тысяч индусов со всего мира. В их представлении этот древний город является центром Вселенной. Здесь процветают пусть и зловещие, но настолько эпохальные традиции, что никто не смеет их попрать.









Смерть в индуизме — лишь один из этапов сансары, веха в колесе перерождений. И все индусы стремятся к мокше — завершению этого цикла, конечной точке. Агхори, аскетическая религиозная секта Варанаси, идут коротким путем. Они проводят ночные ритуалы над останками людей, чьи трупы, согласно индуистскому обычаю, сжигают на берегу Ганга, обретая возможность максимально близко приблизиться к мокше. Агхори легко узнать: они с ног до головы обмазаны кремационным пеплом и носят ожерелья из костей.









Сейчас в Индии насчитывается около тысячи активных членов секты. Несмотря на шокирующие ритуалы, к агхори относятся снисходительно. Индийцы верят, что если они помешают монахам — «избранникам Шивы» — есть мертвецов и совершать ритуалы, то их души будут прокляты. Каких-либо законодательных ограничений на этот счет в стране не предусмотрено.

Племя караваи, Папуа — Новая Гвинеи













В Папуа — Новой Гвинее каннибалов больше, чем супермаркетов. Из-за недостатка белковой пищи аборигены частенько обедают своими товарищами. Правда, в последние годы из-за эпидемии болезни куру-куру масштаб каннибализма значительно снизился. Но не в племени караваи. Для его представителей поедание погибшего человека — это месть.













Рассказывает австралийский журналист Пол Рафаэль, совершивший однажды путешествие по лесам Папуа — Новой Гвинеи и Индонезии: «Для караваи, если кто-то выпадет из дома на дереве или будет убит в битве, причина его смерти будет вполне очевидной. Но смерть из-за болезни является для них загадкой. Ведь о микробах и инфекциях им ничего не известно».













«Караваи убеждены, что их соплеменников губит Хахуа — колдун, пришедший из небытия. Хахуа захватывает тело и начинает пожирать его изнутри. И ему надо отплатить тем же: съесть его, поедая человека, который умер по вине Хахуа».

Людоеды Фиджи









Все вышеописанные каннибалы не опасны для чужаков и никогда не убивают людей ради того, чтобы их съесть. Но о некоторых коренных жителях острова Фиджи такого сказать нельзя. Конечно, Фиджи уже не такое дикое место, как в XIX веке, когда сюда боялись приезжать даже миссионеры. Однако в лесах все еще живут племена, сохраняющие верность традициям. Они до сих пор убивают себе подобных ради пропитания.













Мало того, что племена часто враждуют между собой (эти столкновения почти всегда заканчиваются кровавым пиршеством над поверженными), так они еще и могут поужинать туристами, случайно забредшими куда не следует. Не далее как прошлым летом в новостных лентах промелькнуло сообщение о том, что на Фиджи бесследно пропала супружеская пара. Предположительно, ее сожрали каннибалы.