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Насильно вытащенному из самолета пассажиру потребовалась пластическая операция

14 апреля 2017, 11:05

Об этом в сообщил адвокат пострадавшего.

Пассажир United Airlines Дэвид Дао, насильно вытащенный из самолета за отказ уступить место работнику авиакомпании, нуждается в услугах пластического хирурга. Об этом в сообщил адвокат пострадавшего Томас Деметрио, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.


Напомним, инцидент с доктором произошел в воскресенье, 9 апреля, в аэропорту Чикаго. Дао и еще троих пассажиров попросили освободить места, но когда он отказался, сотрудники служб авиационной безопасности волоком вытащили его из лайнера. 12 апреля, гендиректор компании-перевозчика Оскар Муньос отказался увольняться из-за скандала. Топ-менеджер пообещал, что подобного больше не повторится. После инцидента капитализация United Airlines снизилась более чем на 750 миллионов долларов.

13 апреля сотрудники United Airlines вывели другого пассажира, президента калифорнийской инвестиционной компании Джеффа Фирнса, из салона первого класса, угрожая надеть на него наручники. В итоге мужчину не сняли с рейса, а перевели в эконом-класс, отказавшись компенсировать ему стоимость билета.

Фото: Фото: Julio Cortez / AP Photo

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