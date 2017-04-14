Все, что нужно знать о Пасхе: Что можно, а что нельзя делать, приметы, традиции и обычаи

Крашенное яйцо (раньше - это были только красные яйца) - символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни.

Христиане готовятся отметить главный праздник - Воскресение Христово, которое в этом году отмечается 16 апреля. Куличи, крашенки — традиции на Пасху передаются из поколения в поколение.





История праздника



Христос был казнен как раз накануне в пятницу, поэтому дни Пасхи и Воскресения почти совпали. Это два разных праздника, но со временем границы в названиях стерлись. Другие же языки сохранили эту разницу.

Во многих верованиях, в том числе и у древних евреев, символическое празднование Пасхи в эти далёкие времена было важнейшим событием. Слово пасха пришло из древнееврейского языка и переводится, как «исход, избавление, освобождение».

Сначала праздник символизировал чудесное освобождение еврейского народа от рабства. В этот день готовили мацу, выполняли торжественное заклание барашка, а исконно животноводческие традиции напоминали о повороте солнца на лето.

На Руси празднование великих христианских праздников было неразрывно связано и с древними языческими традициями. Привыкший к многобожию народ не сразу обратился в новую веру, поэтому внедрение новой христианской культуры шло путём наложения новых традиций веры на исконно знакомые особенности религиозного верования населения Руси.

Только укоренение православия дало прочное понимание о Пасхе, как празднике праздников. Даже в близких религиях католической и православной разное отношение к выбору главного праздника.

Католики ставят во главу приход Иисуса в наш мир и главнейшим праздником считают Рождество, православие же ставит во главу Пасху – жертву, искупление и воскрешение Иисуса за грехи простых смертных.





Факты





Издавна считается, что этот день обладает особыми свойствами, и заговоры, прочитанные в Воскресение Христово, имеют огромную силу. На Пасху просили сил и здоровья, изгоняли ссоры и беды, снимали сглазы, привлекали женихов и даже выгоняли тараканов и клопов.





Для расчета дня Пасхи, используются специальные календари – Пасхалии. Сложная система вычисления основана на лунном и солнечном календарях, но т.к. солнечные календари различны (юлианский и грегорианский), дата празднования христианской Пасхи у католиков и православных часто расходится. Но известно, что в зависимости от лунного календаря для конкретного года, праздник приходится на период от 4 апреля до 8 мая.





Пасхальные торжества начинались с крестного хода, когда процессия прихожан во главе со священнослужителями выходила из церкви и обходила ее, а затем возвращалась к церковному порогу; здесь священник объявлял о Воскресении Христовом, после чего народ возвращался в храм, где продолжалась праздничная служба.





Пасхальная служба начинается в полночь с субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной радости и ликования. Вся она — торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению Бога и человека, победе жизни над смертью. В праздник Пасхи начинается разговление после длительного Великого поста, и главными атрибутами праздничного стола являются крашенные яйца, кулич и пасха (сладкое блюдо из творога с изюмом). Крашенное яйцо (раньше - это были только красные яйца) - символ мира, обагренного кровью Иисуса Христа и через это возрождающегося к новой жизни. Кулич (высокий хлеб из сдобного теста) - символ тела Господнего, к которому должны причащаться верующие. Кстати, вся эта пасхальная еда освящается в церкви накануне - в Страстную субботу.





Последняя перед Пасхой неделя (седмица) является Страстной.





В понедельник нужно навести в своем доме порядок : что-то подкрасить, что-то отремонтировать. В старые времена крестьяне в этот день выходили утром рано на улицу и смотрели, каким будет этот день. Если небо было чистым, а солнце на небе будто играло, значит лето будет хорошим, урожайным. Все свадьбы, которые будут сыграны в этом году, будут счастливыми. Ведающие люди в этот день всегда умывались с золота, серебра, чтобы на долгое время сохранить себе молодость и финансовое благополучие.





Праздничные одежды к Светлому Воскресенью принято готовить во вторник. В этот же день можно продолжить уборку, можно организовать стирку. Закупаются продукты для Пасхи. Женщины готовят лечебные настои. Мужчины же не должны даже касаться трав, настоек, порошков.





Проводить генеральную уборку в доме принято в среду. Это день стирки и всяких протираний. В среду желательно тщательно вымыть, выскоблить полы, выбить ковры. А продолжить можно в Чистый Четверг. Ведь недаром следующий день недели называется Чистым четвергом. У кого в этот день будет в доме грязь, тот весь год в грязи жить будет.





В среду на Страстной неделе вспоминали особый обряд против всякой телесной немочи. Нужно было зачерпнуть кружкой воду из колодца или из бочки на улице или набрать воду в реке.Обливались этой водой в 2 часа ночи, оставив немного в кружке. После на мокрое тело, не вытираясь, надевали одежду, а ту воду, которая оставалась, выливали на куст или цветы. Говорят, что таким образом омытое тело как заново нарождается.





В Чистый четверг нужно принести из церкви страстную свечу, которая поможет при лечении различных болезней. В этот же день можно приготовить четверговую соль. Для этого обычную соль в холщовом мешочке ставят на 10 минут в печь или духовку, а затем ее освящают в церкви. Четверговая соль обладает прекрасными целебными свойствами. Её используют на протяжении всего года. С помощью этой соли потом можно помочь наладить мир в семье, избавиться от порчи, изготовить обереги для защиты от нечистой силы. Четверговой солью очищают жилища от негативной энергетики, обрабатывают предметы и подарки, если есть подозрение на наличие на них негатива.





Хозяйки в этот день приготавливают писанки (или расписные яйца), крашенки (крашенные яйца) и блюдо из творога, которое называют пасхо й. Появление на праздничном стола творожной пасхи тоже не случайное явление. Издавна молоко (и молокопродукты) наравне с хлебом (кулич) считались сакральной, священной пищей.





В Страстную пятницу нужно купить в церкви как можно больше свечей и в течение всего дня жечь их в каждой комнате. В этот день, когда Христос был распят, страдал и умирал на кресте, не употребляют пищу. В церковных преданиях говорится, что в пятницу, когда Христос был распят, христиане не должны употреблять пищу. В этот же день пекут куличи. Перед тем как взяться за работу, нужно прочитать «Отче наш», а уже, произнеся: «Господи, благослови», — начинать печь куличи.





Суббота – это день скорби, когда все верующие скорбят о Спасителе. Противопоказано веселиться, употреблять алкоголь, вступать в интимную связь.





Последняя (тихая) приборка. Еще можно красить яйца. В этот день готовят общие праздничные блюда.





В Субботу несли в церковь освящать крашеные яйца, куличи, пасхи и другие изделия. И перед тем, как в пасхальную ночь идти на службу, оставляли на столе угощение, чтобы потом можно было разговеться. Правда ели понемногу – только символически, после чего шли спать. Зато поздним воскресным утром начинался настоящий пир, который продолжался всю неделю.





На следующий день наступает Светлая Пасха. Праздник именуется чудесным Воскресением Господа нашего Иисуса Христа.





Начинается утро с разговенья. Сначала едят освященные кулич, яйца, ветчину, потом очередь доходит и до других блюд. Напиваться пьяным в этот день нельзя: «Напьешься на разговенье пьяным, весь год будешь как в полусне ходить, так Бог тебя накажет.»





На Пасху вам нужно обязательно навестить ваших родителей и крестных, если вы их долго не видели или живете отдельно от них.





Что можно, а что нельзя делать на Пасху





Еще с древних времен к этому празднику относились с особым благоговением. Издавна люди начинали готовиться к Пасхе, начиная уже с Великого поста. Этот праздник человек обязан провести особенным образом, и, помимо многочисленных традиций и обрядов, существовали и некоторые запреты.





Прежде всего, запрещалась всякая работа. Ведь это святой день, который необходимо полностью посвятить духовному просвещению и добрым делам. А суета будет только отвлекать от этого. Однако, как и во всех правилах, так и в этом есть исключения для тех, кто ухаживает за немощными и больными родственниками.





С давнего времени многие ходят в Пасху на кладбище. Однако, согласно православным законам это не тот день, когда нужно вспоминать усопших. Для поминовения умерших родственников есть отдельный праздник, который припадает на вторник через неделю после пасхи.

Пасха также является символом духовного очищения и просвещения, поэтому все плотские утехи не должны присутствовать в этот день. Если у вас назначена свадьба в предпасхальные дни или в Пасху, то лучше отложить её на другое время.





Почему на пасху красят яйца?

У многих возникает наверное, ни раз вопрос: «почему красят яйца на пасху?». Такая традиция праздника, называемого Пасха Великая связана именем Марии Магдалины, которая проповедовала о воскресении Христа перед Тиберием, и дала ему яйца с призывом «Христос Воскрес». В этом утверждении император Тиберий усомнился, и сказал, что в это трудно поверить, равно как и в то, что яйцо может стать красного цвета. И в этот же момент случилось следующее. Белое Яйцо стало ярко красным. Так, на праздник Пасха красить яйца стало традицией. А красное яйцо стало символом Воскресения Христова. Если Вы хотите, чтобы яйца подаренные Вами были словно произведение искусства, то можно воспользоваться услугами профессиональных художников. На праздник Пасха яйца принято красить, однако, это не единственная традиция праздника.





Традиции на Пасху





Предки отмечали этот день особенно радостно с гулянием и различными забавами. Каждый вечер всю неделю Пасхи собиралась вся деревня, чтобы отметить этот праздник.





Каждый вечер всю неделю, наши предки читали молитвы и пели песни. Они надеялись, что Бог убережет их тогда от бед и несчастий.

Как уже упоминалось, создавать в этот день семью и предаваться плотским утехам запрещено. Все же существовала традиция — устраивать на пасху смотрины.





Незамужних девушек наряжали в самые красивые наряды и играли в бачу. Девушка брала расписную палку и била по фигуре, которая лежала на земле, прилагая при этом особые усилия. А парни в это время наблюдали и выбирали саму лучшую.





Приметы на Пасху





Кто первым увидит восход Солнца на Пасху, тот будет не знать бед весь год.





Плохой приметой считалось проспать на Пасху утреннюю службу — это пророчило неудачи.





Чтобы избавиться от неприятностей, невезения и ссор, нужно пасхальной свечой выжечь крест на косяке двери.





Свечи, купленные на Пасху в церкви хранили весь год — ими благословляли молодых, ставили их возле тяжелобольных, изгоняли с их помощью нечистую силу из домов. Остатки воска от пасхальных свечей хранили до следующей Пасхи — по народным приметам это служило оберегом дому от пожара, а семье от проклятий.





Если ваш ребенок капризен и плаксив, в Пасху родители должны обязательно пойти в церковь замаливать свои грехи.





Если ребенок родился в пасхальное воскресенье, то он станет известным, знаменитым человеком. Тот же, кто родился на пасхальной неделе, будет обладать крепким здоровьем. Великие люди, которые могут даже изменить ход истории, рождаются не просто в Пасхальное воскресенье, а еще в полдень и в рубашке.





Вербой, принесенной на вербной неделе, обмахивали детскую комнату, выгоняя тем самым напасти и хвори.





А чтобы в семье был мир, лад и никто не ссорился между собой, пасхальную трапезу обязательно нужно начинать всей семьей и каждый должен в первую очередь съесть по кусочку кулича и яйца, которые были освящены в церкви.





Женщина, у которой никак не получается забеременеть, на Пасху должна поставить рядом с собой лишнюю тарелку положить туда кусочек пасхи со словами: «Кулич для детишек!». После трапезы этот кусочек крошили птицам.





Для пожилых людей существовала традиция расчесывать волосы, приговаривая пожелание, чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове.





Смерть в Пасху – это особый знак. Человек, скончавшийся в этот день, Богом отмечен. Его душа сразу устремится в рай, ко святым угодникам. Хоронят покойного с красным яичком в правой руке.





Христиане верили, что пасхальные яства, освященные молитвою, обладают огромной силой и могут помочь в трудные минуты. Всю еду хозяйки прятали на ночь, чтобы ни одна мышь не могла добраться. Существовало поверье: если мышь съест освященный кусочек, то у нее вырастут крылья и она превратится в летучую мышь. А кости с Пасхального стола закапывали рядом с пашней или бросали в огонь во время грозы, чтобы избежать ударов грома. Сохранялась также головка от освященного кулича. Только во время сева крестьянин брал ее на поле и съедал на ниве. Это должно было обеспечить щедрый урожай.





Пасхальный стол должен быть украшен на славу, тогда и небеса возрадуются за праздник Светлой Пасхи. Нельзя есть яйцо и выбрасывать скорлупу за окошко на улицу.





Если в Пасхальную ночь зачерпнуть воды из родника или реки, то, по народному поверью, она будет обладать особенной силой.





Приманить жениха можно в церкви на Пасху во время службы. Когда батюшка говорит «Христос воскресе!» надо быстро прошептать: «Воскресенье Христово, пошли мне в женихи парня холостого!». «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого, в чулчонках да в порчонках!» или «Дай бог жениха хорошего, в сапогах да с калошами, не на корове, а на лошади!»





Чтобы помолодеть и разбогатеть, пожилые женщины так же умывались из посуды, в которую клали крашеное яйцо и монеты, то есть умывались «с злата-серебра да с красного яйца».





Чтобы ребенка никто целый год не смог сглазить, надо в Пасху перекрестить его пасхальным яйцом и сказать: «Как это яичко никто никогда не сурочит, так и (имя ребенка) никто никогда не сурочит». Надо дать это яичко ребенку поцеловать.





Если вы испытываете постоянные трудности с деньгами, на Пасху обязательно подайте нищему монетку — весь год вы не будете знать нужды.





Если на пасхальной неделе вы увидели во сне умершего родственника это значит, что в будущем году в семье никто тяжело не заболеет и не умрет.





В праздник Пасхи и на протяжении всей недели за ней церковь не венчала молодых — отвлекаться на мирские праздники считалось большим грехом.





Хорошо на Пасху (и во всю Пасхальную неделю) покататься на качелях. Это ритуал овевания. Говорят, все грехи сдувает.





Когда на Пасху звонят колокола, надо три раза прошептать: «Христос воскрес, а моей семье здоровья, моему дому богатства, моему полю урожай. Аминь». Тогда год будет удачным.





Муж и жена должны за завтраком в пасхальное воскресенье ударить крашеные яйца друг об друга, у кого яичко не разбилось, тот и будет «главой» семьи весь год.





Крашеными яйцами обменивались при встрече, по ним гадали о судьбе, разбивая определенным образом скорлупу. Яйцо нужно было обязательно покатать по столу. Удачи в играх с яйцами сулили благополучие в семье.





Этой ночью обязательно горят в домах в красном углу лампадки или свечи. Зажигают свечи и на могилках усопших родных. Огонь, свечи, костры — непременные атрибуты православной Пасхи: апостолы грелись у костра в Гефсиманском саду, когда была последняя ночь Христа.





По преданию, с первого дня Пасхи до Вознесения по земле странствуют Христос и апостол в нищенских рубищах и испытывают людское милосердие. Награждают добрых и карают злых.





Ну и конечно, все вокруг друг друга поздравляли со словами на устах: «Христос Воскрес!», а в ответ слышали: «Воистину Воскрес!», трижды целовались в щеку и обменивались пасхальными подарками.





Супруги должны похристосоваться так, чтобы никто не видел, иначе это к разлуке. С детьми надо трижды поцеловаться.





Есть еще один интересный пасхальный обряд. Он связан с пасхальными певцами, которые ходили по деревням на второй и третий день Пасхи. Музыканты обходили все дома в деревне и перед каждым домом пели, восхваляя хозяина, членов его семьи, желали им плодотворной работы, хорошего урожая, приплода скота.

В ответ хозяева благодарили певцов и давали им дары: крашеные яйца, колбасы, сыр, булки. Выполнение этого обряда, как считалось, способствует урожаю, благополучию семьи, предохраняет от различных невзгод.





В народном календаре по Пасхе определяли предстоящую погоду





Гроза на Пасху — к поздней и сухой осени.

Если в первый день Пасхи мороз или гром – к хорошему урожаю.

Если дождь в первый день Пасхи – к дождливой весне и к хорошему урожаю ржи.

Если на неделе идут дожди, будет хороший урожай пшеницы.

Если на второй день Пасхи холодная погода, то лето будет сухое.

Если на второй день после Пасхи будет ясная погода, то лето наоборот, будет дождливое.

Если на Пасху буде дождь, то и весна будет тоже дождлива.

Если на Пасху было тепло и ясно, то и лето будет солнечным, а урожай будет добрый.

Звездная ночь на Пасху — к заморозкам.

К Пасхе сошел весь снег — на хороший урожай.

На Пасху небо хмурое — лето будет холодным и облачным.

Существует и такая примета: если собака во время пасхальной утрени будет лаять на восток — к пожару, на запад — к несчастью.





Приметы в Страстную Пятницу





Начинать гадания в Страстную Пятницу, день гибели Христа, настоятельно не рекомендуется. От приворотов других магических обрядов в этот день также лучше воздержаться. Однако, с этим днем связано немало народных примет, которые могут пригодиться и в наше время.





Разбить блюдце в Страстную Пятницу – счастливая примета.





Использование в этот день вил или лопат может привести к несчастью.





Младенцы, которых отлучают от груди в Страстную Пятницу, должны вырасти сильными и крепкими.





Одежда, которую вы возьметесь стирать в Великую Пятницу, никогда не отстирается дочиста.





Источники: ysia.ru, www.calend.ru, selomoty.ru и др.