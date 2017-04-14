Предложения по борьбе с бытовым насилием подготовила Генпрокуратура РК

Генеральная прокуратура Казахстана подготовила ряд предложений по борьбе с бытовым насилием. Среди них – курсы семейной жизни для желающих вступить в брак, поправки в Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», увеличение часов ареста для дебоширов, расширение круга субъектов профилактики и так далее.





Об этом сегодня на заседании Генпрокуратуры и Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК по вопросам бытового насилия рассказал глава ведомства Жакип Асанов, передает корреспондент Zakon.kz





«Молодые влюбляются и женятся. Вначале семейной жизни все хорошо, а со временем начинаются ссоры, доходит и до рукоприкладства. Во многом молодежь не знает, в чем счастье семейной жизни. Поэтому для тех, кто хочет вступить в брак, нужно пройти курс. Если не пройдут через него, то не давать жениться. Такая практика действует во многих странах, как Саудовская Аравия, Малайзия, Италия, Латвия».





Также генеральный прокурор предлагает изменить законодательство.





«В частности, разработаны ряд поправок в Кодекс «О браке (супружестве) и семье » , уголовный, административный кодексы и другие законы, направленные на защиту жертв от домашнего насилия. В мажилис планируем поднять новую поправку по увеличению административного ареста от 3 часов до 24 часов. Дебоширу дается больше времени, чтобы прийти в себя и понять, что он сделал».





Помимо этого, планируется расширить круг субъектов профилактики, включив госорганы, которые в рамках своей компетенции осуществляют эту работу. Это прокуратура, юстиция, министерство информации и коммуникаций.





«Внедрить в стратегические планы госорганов индикатор эффективности их деятельности по вопросам профилактики бытового насилия, - продолжил Асанов. - В настоящее время критерии оценки их работы в этом направлении отсутствуют».





Он также отметил, что проводимые мероприятия не в должной мере имеют эффект. А отсутствие на центральном и региональном уровнях четкого механизма финансирования ослабляет профилактическую работу.





«Что касается агрессора, то он ни с кем не сможет найти общий язык. Таких людей нужно лечить, потому что они не признают себя больными. Нам нужна психокоррекционная служба для таких людей. Говорим, что нет средств, но на вытрезвители мы ежегодно 5 миллиардов тенге тратим. Наверное, вместо этого лучше построить подобный центр по опыту Молдовы».





«Нормы действующего профильного закона о профилактике бытового насилия предусматривают защиту прав потерпевшего, а работа непосредственно с правонарушителем остается не охваченной» - отметил Асанов еще один момент, нуждающийся в доработке со стороны властей.





На данный момент Генпрокуратура готовится к реализации пилотного проекта по профилактике и искоренения бытового насилия (это 53 конкретных мероприятия). В качестве региона апробации выбраны Абайский и Сарыагашский районы в ЮКО. Проект начнет работать уже в мае этого года. В рамках него группа из числа сотрудников центральных госорганов будет выезжать в выбранные регионы, все фиксировать, проводить встречи с населением, разъяснять права и заниматься профилактикой.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана