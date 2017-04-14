Море облаков поглотило горы в Китае
14 апреля 2017, 11:14
Свидетелями уникального и редкого природного явления стали туристы в Китае.
В горах национального парка Лушань на востоке страны образовалось море из облаков. Так называют густой туман, который как вода перетекает от вершины к вершине, сообщает НТВ.ru.
С первого взгляда действительно кажется, что по склонам течет вода.
Подобное природное явление образуется, когда в горной местности встречаются холодные и теплые воздушные потоки.
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