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Море облаков поглотило горы в Китае

14 апреля 2017, 11:14

Свидетелями уникального и редкого природного явления стали туристы в Китае.

В горах национального парка Лушань на востоке страны образовалось море из облаков. Так называют густой туман, который как вода перетекает от вершины к вершине, сообщает НТВ.ru.


С первого взгляда действительно кажется, что по склонам течет вода.

Подобное природное явление образуется, когда в горной местности встречаются холодные и теплые воздушные потоки.

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