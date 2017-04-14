Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 310,99 (-0,72), CNYKZT_TOD = 45,1863 (-0,2137)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и T+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), и китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. Торги евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD) сегодня на KASE не проводятся в связи с выходными днями 14 апреля (Страстная пятница), 17 апреля (Второй день Пасхи) в Германии и Великобритании. Для EURKZT_SPT и EURUSD_SPT данная сессия 14 апреля 2017 года является основной. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 310,99 тенге за доллар (-0,72 тенге), объем торгов - 66 000 тыс. USD (+38 050 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+2 в тенге и долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 45,1863 тенге за юань (-0,2137 тенге), объем торгов - 300 тыс. юаней (+100 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.