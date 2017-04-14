Волейболисты Мангистау получили миллион тенге за победу в чемпионате РК

Команда «Мангистау» была создана недавно 1 августа 2015 года при Федерации волейбола Мангистауской области.

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов встретился с игроками волейбольной команды «Мангистау» волейбольного клуба «Каспий», которая впервые в спортивной истории Мангистау по итогам чемпионата РК по волейболу среди мужских команд в высшей лиге сезона 2016-2017 годов заняла 1 место и получила путевку на участие в Национальной лиге чемпионата страны.





Спортсменам Е. Тогжанов вручил благодарственное письмо и сертификат на сумму 1 млн тенге, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





«Разрешите поздравить вас с достойной победой. Впервые в истории Мангистау игроки волейбольного клуба занимают первое место на чемпионате РК. Вы — наша гордость и пример для всех! За вашей победой стоит огромный труд и воля к победе. Побеждает тот, кто силен духом. Глава государства не раз говорил, что спорт — это здоровая нация, и за 25 лет Независимости при поддержке Нурсултана Назарбаева в городах и районах строятся спортивные объекты. Ваша победа даст импульс массовому развитию волейбола среди молодежи», — подчеркнул аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.





Стоит уточнить, что команда «Мангистау» была создана недавно 1 августа 2015 года при Федерации волейбола Мангистауской области.





На встрече стало известно, что в городе Актау разместят два билборда с фотографиями команды «Мангистау» в наиболее посещаемых местах. Также в ходе встречи была зачитана поздравительная телеграмма от президента Федерации волейбола РК Нуртая Абыкаева.





В свою очередь, спортсмены подарили акиму Мангистауской области Ералы Тугжанову волейбольный мяч с автографами игроков команды на память, который будет передан в музей.





Автор: Александра Данилова



