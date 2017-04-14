Тюленей, икру и осетровую рыбу изымают у браконьеров, промышляющих на Каспии
14 апреля 2017, 11:26
Продолжается совместное оперативно-профилактическое мероприятие (СОПМ) «Бекіре-2017».
Рыбоохранная акция стартовала в начале апреля и основные силы в этом году сконцентрированы на побережье и акватории Каспийского моря и предустьевых пространствах рек Жайык и Кигаш – места, где чаще всего регистрируются факты браконьерства, передает Zakon.kz со ссылкой на ПС КНБ РК.
Ежедневно морские пограничники пресекают браконьерскую деятельность, поддерживают благоприятный режим плавания и охраняют морские биологические ресурсы в акватории Каспийского моря.
За сутки морскими пограничниками Казахстана изъято 9 000 метров сети, 22 рыбы осетровых пород и такое же количество частиковых.
Следует отметить, что с начала совместного оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2017» задержаны более 30 казахстанцев, промышлявших браконьерской деятельностью. Изъято свыше 66 000 метров сетей и более 36 000 метров калады, 19574 крючьев, 19 плавсредств и 14 двигателей, 1 мотоцикл, 269 рыб осетровых и 508 рыб частиковых пород, более 3 килограмм черной икры и 5,5 килограмм щучьей икры, а также 6 тюленей.
Так, у двоих казахстанцев, задержанных на самодельном плавсредстве в ходе рейда в районе населенного пункта Курмангазы на полуострове Ушарал, было изъято более 4 центнеров рыбы частиковых пород - 9 мешков рыбы частиковых пород, общим весом 430 кг.
фото: Мой город
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