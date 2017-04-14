Тюленей, икру и осетровую рыбу изымают у браконьеров, промышляющих на Каспии

Рыбоохранная акция стартовала в начале апреля и основные силы в этом году сконцентрированы на побережье и акватории Каспийского моря и предустьевых пространствах рек Жайык и Кигаш – места, где чаще всего регистрируются факты браконьерства , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на ПС КНБ РК.





Ежедневно морские пограничники пресекают браконьерскую деятельность, поддерживают благоприятный режим плавания и охраняют морские биологические ресурсы в акватории Каспийского моря.





За сутки морскими пограничниками Казахстана изъято 9 000 метров сети, 22 рыбы осетровых пород и такое же количество частиковых.





Следует отметить, что с начала совместного оперативно-профилактического мероприятия «Бекіре-2017» задержаны более 30 казахстанцев, промышлявших браконьерской деятельностью. Изъято свыше 66 000 метров сетей и более 36 000 метров калады, 19574 крючьев, 19 плавсредств и 14 двигателей, 1 мотоцикл, 269 рыб осетровых и 508 рыб частиковых пород, более 3 килограмм черной икры и 5,5 килограмм щучьей икры, а также 6 тюленей.





Так, у двоих казахстанцев, задержанных на самодельном плавсредстве в ходе рейда в районе населенного пункта Курмангазы на полуострове Ушарал, было изъято более 4 центнеров рыбы частиковых пород - 9 мешков рыбы частиковых пород, общим весом 430 кг.



