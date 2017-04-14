Подросток случайно убил себя в прямом эфире
14 апреля 2017, 11:29
Он во время трансляции решил показать своим зрителям пистолет и случайно убил себя.
Подросток из Атланты (штат Джорджия, США) непреднамеренно убил себя во время прямой трансляции в Instagram Live, сообщает Lenta.ru со ссылкой на 11alive.
13-летний Малачи Хемфилл (Malachi Hemphill) во время трансляции решил показать своим зрителям пистолет. По словам его матери, члены семьи услышали оглушающий звук, побежали в комнату мальчика и обнаружили его на полу в крови. Парня доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.
Друзья Хемфилла, следившие за прямым эфиром в Instagram, бросились к дому мальчика. Его мать рассказала, что под окнами собрались около 50 детей, которые пытались узнать о состоянии парня.
На данный момент полиция выясняет, как несовершеннолетний ребенок мог найти пистолет. Мать отметила, что оружие ему отдал друг, а тот, в свою очередь, забрал его у неизвестного.
В семье старались присматривать за активностью Хемфилла в соцсетях, но, по их собственному признанию, иногда уследить за потоками публикаций было просто невозможно.
Напомним, в начале апреля полиция Чикаго сообщила об аресте 14-летнего подростка, который обвинялся в изнасиловании несовершеннолетней девушки и трансляции своих действий в Facebook Live. Девушку похитили по пути домой из церкви, ее удалось обнаружить спустя несколько дней после пропажи, когда злоумышленник решился на трансляцию преступления в соцсети.
Фото : DAILY MAIL
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853819-34024b77385555cc733beb55272ccaed
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...