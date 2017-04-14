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Новости за сегодня

Генпрокурор возмущен количеством пенсионеров в домах престарелых

 

Сегодня в ходе заседания Генпрокуратуры и Национальной комиссии при президенте РК по вопросам бытового насилия генеральный прокурор Жакип Асанов рассказал о преступлениях против женщин и ситуации с домами престарелых в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

«В 2016 году по сравнению с 2015 годом преступления против женщин возросли на 90 процентов. Каждое третье убийство было совершено в семье в бытовых условиях. В быту в прошлом году погибло 36 женщин и один ребенок. Насилию подверглись 2481 женщина. Из-за суицида ушли из жизни 742 женщины, 175 подростков покончили с собой», - привел данные генеральный прокурор.

Помимо этого, по его словам, в 2016 году значительно увеличилось количество пенсионеров в домах престарелых.

«За последние три года количество людей там увеличилось с 7 до 8,5 тысяч. Сдать в дом престарелых дедушек и бабушек, которые думают о спокойствии семье и благополучии внуков, это что-то неприемлемое для нашего общества. Нужно обучать молодежь и повышать их осведомленность», - сказал Асанов.

 

Татьяна Ковалева

 

14 апреля 2017, 11:30
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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