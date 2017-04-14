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В Тюмени кыргызстанец до смерти забил своего ребенка

14 апреля 2017, 11:34

Ребенок умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Тюменский следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 25-летнего гражданина Кыргызстана. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло за собой смерть человека, сообщает Knews.kg.

В феврале нынешнего года мужчина, будучи в одной из квартир дома, расположенного на улице Пермякова, начал неистовствовать, когда услышал плач своего двухлетнего сына.

«Отец настолько был недоволен поведением ребенка, что нанес множественные удары по различным частям тела. В том числе по голове. Когда состояние малыша ухудшилось, родители вызвали медиков на дом. Однако, несмотря на предпринятые врачами меры ребенок умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы. Сначала подозреваемый отрицал факт избиения ребенка. Однако следствие провело ряд мероприятий, которые подтвердили его причастность. Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд», – говорится в сообщении.

Фото: knews.kg

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