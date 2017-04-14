МВД: В Казахстане ежегодно около тысячи казахстанцев лишают родительских прав

В 2016 году за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к ответственности привлечены около 5,5 тыс. родителей.

Ежегодно в Казахстане порядка одной тысячи родителей лишаются своих прав. Только в прошлом году за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечены около 5,5 тысячи родителей.





Об этом сегодня на заседании по вопросам бытового насилия Генпрокуратуры и Нацкомиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, рассказал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, передает корреспондент Zakon.kz





«Сегодня на профилактическом учете полиции состоит около 12 тысяч неблагополучных семей, где проживают 16 тысяч детей. Несомненно, у полиции есть определенные рычаги воздействия на социально-неблагополучные семьи, но, к сожалению, они носят исключительно репрессивный характер. В прошлом году за неисполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечено около 5,5 тысяч родителей, выявлены и пресечены 44 факта жестокого обращения с детьми. По ходатайству полиции судами ежегодно около 1 тысячи родителей лишаются родительских прав. Тем самым искусственно увеличивается уровень социального сиротства в стране», - сказал он.





По мнению министра, зачастую причинами, способствующими совершению насилия в отношении детей, являются семейные проблемы социально-бытового и медицинского характера. Своевременное оказание комплексной помощи по трудоустройству родителей, решение бытовых проблем, а также получение медико-психологических услуг способствовали бы эффективной реабилитации несовершеннолетних и семей групп риска.





«Прежде всего, необходимо активно применять на практике богатый опыт социальной поддержки указанной категории лиц, накопленный в Германии, Великобритании, Соединенных Штатах и скандинавских странах, - считает Касымов. - К примеру, в Германии с детьми, находящимися в конфликте с законом, параллельно с полицией работает комитет по делам молодежи, который предоставляет им социально-психологическую поддержку и сопровождение. На наш взгляд, необходимо проработать вопрос о включении такой категории семей и несовершеннолетних в перечень лиц, которым местные исполнительные органы могут оказывать специальные социальные услуги».





В этой связи МВД намерено в дальнейшем активно использовать в их решении возможности региональных комиссий по профилактике правонарушений, возглавляемых акимами регионов, а также общественных формирований, неправительственных организаций и самого населения. Это, по их мнению, позволит создать в каждом регионе эффективную систему предупреждения преступлений, выработать оптимальную модель профилактики бытовой преступности.





«Очевидно, что решение этой весьма сложной проблемы зависит не только от правоохранительных, но и от других государственных органов - акиматов, а также институтов гражданского общества» - заключил министр.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана