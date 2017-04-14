Первые победители розыгрыша получили билеты на концерт Григория Лепса

Розыгрыш билетов продолжается! Следите за нами в соцсетях, и у вас будет шанс посетить концерт Г. Лепса.

13 апреля в прямом эфире были разыграны две пары билетов, одна пара - для подписчиков официального аккаунта Zakon.kz в https://vk.com/zakonkz и вторая пара в https://www.facebook.com/zakon.kz.





Генератором случайных чисел были выбраны победители:













https://vk.com/zakonkz – Марина Масленникова, к сожалению не вышла на связь, если до 15.04 победитель не отзовется, мы будем вынуждены провести повторный розыгрыш, среди участников первого конкурса.





Следующие пары билетов мы разыграем 15 апреля в 14-00 в прямом эфире, среди подписчиков официальных аккаунтов в https://vk.com/zakonkz https://www.facebook.com/zakon.kz подтвердивших свое участие.





Следите за нами в социальных сетях, и у вас будет шанс посетить концерт известного певца.





Победители выигравшие билеты, могут получить их в нашем офисе.





ВСЕМ УДАЧИ!!!



