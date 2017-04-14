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Первые победители розыгрыша получили билеты на концерт Григория Лепса

14 апреля 2017, 11:36

Розыгрыш билетов продолжается! Следите за нами в соцсетях, и у вас будет шанс посетить концерт Г. Лепса.

13 апреля в прямом эфире были разыграны две пары билетов, одна пара - для подписчиков официального аккаунта Zakon.kz в https://vk.com/zakonkz и вторая пара в https://www.facebook.com/zakon.kz.

Генератором случайных чисел были выбраны победители:



https://www.facebook.com/zakon.kz - Анаида Хачатурян (на фото)

https://vk.com/zakonkz – Марина Масленникова, к сожалению не вышла на связь, если до 15.04 победитель не отзовется, мы будем вынуждены провести повторный розыгрыш, среди участников первого конкурса.

Следующие пары билетов мы разыграем 15 апреля в 14-00 в прямом эфире, среди подписчиков официальных аккаунтов в https://vk.com/zakonkz и https://www.facebook.com/zakon.kz подтвердивших свое участие.

Следите за нами в социальных сетях, и у вас будет шанс посетить концерт известного певца.

Победители выигравшие билеты, могут получить их в нашем офисе.

ВСЕМ УДАЧИ!!!


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