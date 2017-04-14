Глава Минсельхоза посетил с рабочим визитом Павлодарскую область

Из 52 миллиардов тенге, выделенных на развитие сельхозкооперации в Казахстане, 4,4 миллиарда предусмотрены для Павлодарской области.

В Павлодарской области с рабочей поездкой побывал вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов, сообщает пресс-служба акима Павлодарской области. В рамках визита, он посетил молокоперерабатывающий завод и провел совещание по развитию сельхозкооперации и увеличению объемов производства продукции агропромышленного комплекса, передает пресс-служба акима области.





Вместе с акимом Павлодарской области Булатом Бакауовым глава Минсельхоза ознакомился с работой ТОО «МолКОМ-Павлодар», производственная мощность которого составляет 7,7 тысяч тонн продукции в год. Во время небольшой экскурсии по предприятию гостям сообщили, что в прошлом году объем товарной продукции, изготовленной на заводе, составил 1,35 миллиарда тенге в стоимостном выражении и более 6,5 тысяч в натуральном выражении.





Далее Аскар Мырзахметов провел совещание с участием аграриев и представителей районных акиматов области. По словам министра, сельские потребительские кооперативы по всей стране создаются в первую очередь для подъема села.





- На сегодняшний день 70-80 процентов животноводческой продукции производится в частных подворьях, - заявил он. - Вместе с тем продукция имеет низкую товарную стоимость. Есть масса нерешенных организационных вопросов и для их решения создаются кооперативы. С другой стороны – важно занять жителей села реальным делом, чтобы они могли получать доход. Да, можно поддерживать какой-то отдельный проект в этом селе, но мы же знаем, если это крупный проект, то там будет минимум ручного труда.





Также в своем выступлении глава Минсельхоза также отметил, что из 52 миллиардов тенге, выделенных на развитие сельхозкооперации в Казахстане, 4,4 миллиарда предусмотрены для Павлодарской области.



