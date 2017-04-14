Президенты России и Беларуси прибыли в Кыргызстан

Президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко прибыли в Кыргызстан, сообщает 24.kg









В международном аэропорту «Манас» президентов встретил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.













Главы России и Беларуси прибыли в Бишкек для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств Организации Договора о коллективной безопасности, которые пройдут в Бишкеке сегодня, 14 апреля.





Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.





Заседание пройдет в рамках председательствования Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе в 2017 году.