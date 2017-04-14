Грузовик врезался в похоронную процессию в КНР
14 апреля 2017, 11:50
Погибли 4 человека.
В результате трагедии в китайской провинции Сычуань погибли четверо, еще восемь доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает НТВ.ru.
Грузовик протаранил траурную процессию рано утром: колонна родственников и друзей усопшего следовала вдоль дороги в уезде Наньбу городского округа Наньчун.
Четверо погибли на месте, еще восьмерых доставили в больницу.
Полиция работает на месте инцидента, выясняются обстоятельства случившегося.
Фото: vesti.ru
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