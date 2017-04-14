Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Грузовик врезался в похоронную процессию в КНР

14 апреля 2017, 11:50

Погибли 4 человека.

В результате трагедии в китайской провинции Сычуань погибли четверо, еще восемь доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести, сообщает НТВ.ru.

Грузовик протаранил траурную процессию рано утром: колонна родственников и друзей усопшего следовала вдоль дороги в уезде Наньбу городского округа Наньчун.

Четверо погибли на месте, еще восьмерых доставили в больницу.

Полиция работает на месте инцидента, выясняются обстоятельства случившегося.

Фото: vesti.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...