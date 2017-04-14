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На "Хоргосе" за сутки пресекли две попытки провезти крупные суммы денег

14 апреля 2017, 11:52

По всем фактам задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.

На казахстанско-китайской границе пресечены два случая провоза незадекларированной крупной денежной суммы, а также провоз полцентнера товаров народного потребления, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.

Нарядом пункта пропуска «Хоргос» за сутки пресечены два случая провоза незадекларированной крупной денежной суммы. В первом случае, задержан 31-летний гражданин Кыргызстана, который следовал из Казахстана в Международный центр приграничного сотрудничества с незадекларированной суммой в 38 000 долларов США. Во-втором случае - 49-летняя гражданка Кыргызстана, следовавшая тем же маршрутом, пыталась пронести 20 000 долларов США.

В этот же день пресечен провоз товаров народного потребления – вещи, общим весом 510 кг., которые через казахстанско-китайскую границу пыталась пронести 49-летняя гражданка Китая, а следовала она из Китая в Казахстан.

фото: Цензор.НЕТ

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