На "Хоргосе" за сутки пресекли две попытки провезти крупные суммы денег

На казахстанско-китайской границе пресечены два случая провоза незадекларированной крупной денежной суммы, а также провоз полцентнера товаров народного потребления, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.





Нарядом пункта пропуска «Хоргос» за сутки пресечены два случая провоза незадекларированной крупной денежной суммы. В первом случае, задержан 31-летний гражданин Кыргызстана, который следовал из Казахстана в Международный центр приграничного сотрудничества с незадекларированной суммой в 38 000 долларов США. Во-втором случае - 49-летняя гражданка Кыргызстана, следовавшая тем же маршрутом, пыталась пронести 20 000 долларов США.





В этот же день пресечен провоз товаров народного потребления – вещи, общим весом 510 кг., которые через казахстанско-китайскую границу пыталась пронести 49-летняя гражданка Китая, а следовала она из Китая в Казахстан.



