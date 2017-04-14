Audi отметила создание нового бренда особым купе
14 апреля 2017, 11:55
Купе Audi Sport Edition R8 выпустят ограниченным тиражом в 200 экземпляров.
На международном автосалоне в Нью-Йорке компания Audi представила специальную версию купе R8. Это исполнение назвали Audi Sport – в честь нового суббренда, созданного вместо quattro GmbH.
Купе Audi Sport Edition R8 выпустят ограниченным тиражом в 200 экземпляров. Кузов может быть окрашен в матовый или глянцевый серебристый цвет floret silver, а также в черный mythos black или белый ibis white. Основной тон во всех случаях дополняется красными и черными акцентами. В числе других особенностей спецверсии – 20-дюймовые 10-спицевые колесные диски из кованого алюминия, подсвечивающиеся пороги с логотипом Audi Sport и порядковым номером машины, красно-черный салон со вставками из карбона.
Прием заказов на новинку откроется в мае. За базовую модель с 540-сильным V10 в Германии попросят от 181 900 евро, за 610-сильную R8 V10 plus – от 205 800 евро. Первые покупатели получат свои автомобили в конце лета. Не исключено, что несколько экземпляров доберутся и до России. В нашей стране серийный R8 предлагается только со старшим двигателем по цене от 11 миллионов 200 тысяч рублей.
Подразделение Audi Sport сейчас активно наращивает свой модельный ряд – за ближайшие год-полтора товарную линейку пополнят восемь автомобилей. В числе последних новинок – RS 5 Coupe и RS 3 Sportback.
Текст: Александр Орехов
Фото: Audi
Via cartimes
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