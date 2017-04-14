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В 370 км на северо-восток от Алматы произошло землетрясение

14 апреля 2017, 11:58

Магнитуда MPV 3.8.

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 14 апреля в 09 час 53 мин 02 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz

Эпицентр землетрясения расположен в 370 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.9.
Магнитуда MPV 3.8.
Координаты эпицентра 45.94° с.ш. 79.55° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Фото: SmartNews.ru



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