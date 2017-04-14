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Нацвалюта укрепилась до 310 тенге за доллар

14 апреля 2017, 12:00

Объем торгов по доллару составил 66 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 14 апреля 2017 года составил 310,99 тенге. По сравнению с утренней сессией 13 апреля (311,88/$1) нацвалюта подорожала на 0,89 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 310,82 тенге за доллар США, максимальный - 311,15 тенге, курс закрытия - 310,88 тенге. Объем торгов по доллару составил 66 млн долларов. Число сделок по операциям с валютой - 153.

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