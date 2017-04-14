Нацвалюта укрепилась до 310 тенге за доллар
14 апреля 2017, 12:00
Объем торгов по доллару составил 66 млн долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 14 апреля 2017 года составил 310,99 тенге. По сравнению с утренней сессией 13 апреля (311,88/$1) нацвалюта подорожала на 0,89 тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на данные биржи.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 310,82 тенге за доллар США, максимальный - 311,15 тенге, курс закрытия - 310,88 тенге. Объем торгов по доллару составил 66 млн долларов. Число сделок по операциям с валютой - 153.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853834-7e869d13b141fde7e9d89dd21771a156
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...