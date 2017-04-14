На "барахолке" в Алматы грузовик задавил насмерть пожилую женщину
14 апреля 2017, 12:16
Ближайший надземный переход находится метрах в 70-80 от места происшествия.
В Алматы произошел наезд на пешехода со смертельным исходом, передает корреспондент Zakon.kz.
Наезд произошел на Северном кольце, напротив рынка "Салем". Как рассказал водитель грузовика, он ехал в левом ряду, в северном направлении. С противоположной стороны дороги группа пешеходов побежала через проезжую часть в неположенном месте. Водитель снизил скорость до минимума и стал им сигналить. Кто-то из пешеходом остановился, чтобы пропустить грузовик, кто-то успел пробежать. Но на пути многотонной машины оказалась пожилая женщина. Произошел наезд, в результате которого пострадавшая скончалась.
Стоит отметить, что ближайший надземный переход находится метрах в 70-80 от места происшествия. Но он никак не привлекает пешеходов, которые даже при виде мертвого человека на дороге и присутствующих полицейских продолжают нарушать и перебегать дорогу в неположенном месте.
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