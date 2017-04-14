Более 30 боевиков погибли в Афганистане при ударе мощной неядерной бомбы США
14 апреля 2017, 12:24
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что удар в Афганистане является «очень удачной миссией» американских военных.
В результате сброса американской «матери всех бомб» GBU-43 на Афганистан было уничтожено 36 боевиков «Исламского государства». сообщает RT.
Напомним, США впервые применили самую мощную неядерную бомбу в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар 13 апреля. Целью стали боевики ИГ, их система тоннелей, которую они использовали для перемещений.
По данным из открытых источников, вес такой фугасной авиабомбы составляет 9,5 тонн. В ней используется взрывчатая смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Бомба снабжена системой спутникового наведения. Первое испытание GBU-43 прошло в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.
Позже было опубликовано видео испытания бомбы. На видео запечатлен момент сброса и взрыва «матери всех бомб» GBU-43/B. Mother Of All Bombs — бэкроним от оригинального Massive Ordnance Air Blast — авиационный боеприпас крупного калибра. Архивные кадры, снятые еще в 2003 году в ходе испытаний, были выложены после того, как в Пентагоне отчитались о применении в Афганистане сверхмощной фугасной авиабомбы против террористов «Исламского государства»
Фото: Trend
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