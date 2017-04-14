Более 30 боевиков погибли в Афганистане при ударе мощной неядерной бомбы США





Напомним, США впервые применили самую мощную неядерную бомбу в боевых условиях, целью стали боевики группировки "Исламское государство" в Афганистане. Удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар 13 апреля. Целью стали боевики ИГ, их система тоннелей, которую они использовали для перемещений.





По данным из открытых источников, вес такой фугасной авиабомбы составляет 9,5 тонн. В ней используется взрывчатая смесь из гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Бомба снабжена системой спутникового наведения. Первое испытание GBU-43 прошло в 2003 году. Всего, как утверждается, на вооружении США стоит 15 таких боеприпасов.



