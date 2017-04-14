В Боровом пройдет II Международный форум по вопросам курортно-санаторной отрасли
14 апреля 2017, 12:07
20-21 апреля в лечебно-оздоровительном комплексе «Окжетпес» пройдет II Международный научно-практический форум «Шипажай-2017».
Национальная курортная ассоциация РК будет издавать отраслевой журнал «Вопросы курортологии Республики Казахстан», сообщает pr-служба Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан.
Презентация данного журнала пройдет в рамках II международного научно-практического Форума «Шипажай-2017».
Издание данного журнала призвано способствовать развитию санаторно-курортного дела и реабилитационной медицины в республике.
На страницах периодического издания, который будет выпускаться ежеквартально, ученые смогут делиться своими разработками с врачами, работающими в санаториях. К публикации будут приниматься теоретические, обзорные, экспериментально-исследовательские работы, а также клинические материалы.
Напомним, 20-21 апреля в лечебно-оздоровительном комплексе «Окжетпес» пройдет II Международный научно-практический форум «Шипажай-2017».
Организатором мероприятия является Медицинский центр Управления делами Президента РК совместно с Национальной курортной ассоциацией РК. На форуме будут обсуждены вопросы развития санаторно-курортной отрасли.
Стоит отметить, что I Международный научно-практический форум «Шипажай-2016» состоялся год назад на базе санатория «Алматы». Он стал уникальной дискуссионной площадкой для развития деловых контактов и обмена опытом в развитии современных технологий санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, спортивной медицины и индустрии курортного бизнеса.
Также на форуме единогласно была принята резолюция о создании Нацио¬нальной курортной ассоциа¬ции РК, призванной содействовать развитию санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853843-3597893716518b025a05af632e4dffaa
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...