В Боровом пройдет II Международный форум по вопросам курортно-санаторной отрасли

Национальная курортная ассоциация РК будет издавать отраслевой журнал «Вопросы курортологии Республики Казахстан», сообщает pr-служба Медицинского центра Управления Делами Президента Республики Казахстан.





Презентация данного журнала пройдет в рамках II международного научно-практического Форума «Шипажай-2017».





Издание данного журнала призвано способствовать развитию санаторно-курортного дела и реабилитационной медицины в республике.





На страницах периодического издания, который будет выпускаться ежеквартально, ученые смогут делиться своими разработками с врачами, работающими в санаториях. К публикации будут приниматься теоретические, обзорные, экспериментально-исследовательские работы, а также клинические материалы.





Напомним, 20-21 апреля в лечебно-оздоровительном комплексе «Окжетпес» пройдет II Международный научно-практический форум «Шипажай-2017».









Организатором мероприятия является Медицинский центр Управления делами Президента РК совместно с Национальной курортной ассоциацией РК. На форуме будут обсуждены вопросы развития санаторно-курортной отрасли.





Стоит отметить, что I Международный научно-практический форум «Шипажай-2016» состоялся год назад на базе санатория «Алматы». Он стал уникальной дискуссионной площадкой для развития деловых контактов и обмена опытом в развитии современных технологий санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, спортивной медицины и индустрии курортного бизнеса.





Также на форуме единогласно была принята резолюция о создании Нацио¬нальной курортной ассоциа¬ции РК, призванной содействовать развитию санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.











