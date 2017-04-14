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В Омске освободившийся месяц назад насильник напал на школьницу

14 апреля 2017, 12:48

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Девятилетняя девочка стала жертвой насильника, месяц назад освободившегося из колонии, где он отбывал наказание за аналогичное преступление, сообщает НТВ.ru.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Омской области, мужчина напал на девятилетнюю девочку около 16:00 13 апреля неподалеку от школы в Ленинском административном округе в Омске и совершил в отношении ребенка противоправные действия сексуального характера.

«Благодаря эффективному сотрудничеству следствия и подразделений уголовного розыска УМВД России по Омской области в течение суток установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления: им оказался 42-летний житель города Калачинска Омской области, месяцем ранее освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал наказание также за преступление против половой неприкосновенности человека», - сообщили СУ СКР по Омской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: ntv.ru

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