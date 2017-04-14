75 лет исполняется заслуженному ветерану органов нацбезопасности А.Баймуханову

На всех должностях он проявил себя инициативным, целеустремленным, требовательным и в то же время чутким и заботливым руководителем.

16 апреля почетный сотрудник КНБ Республики Казахстан Амангельды Алимжанович Баймуханов отметит свое 75-летие, отметит окруженный теплой любовью и огромным уважением своих близких и коллег , передает , передает Nomad.su





Он родился в апреле 1942 года в городе Акмолинске (ныне – Астана) в семье видного государственного деятеля Алимжана Баймуканова – первого председателя Акмолинского и Кокшетауского областных судов (1895–1975), имя которого несколько лет назад было увековечено в названии одной из лиц Кокшетау.





В 1963 году Амангельды окончил Карагандинский политехнический институт по специальности инженер-металлург, в течение четырех лет работал на металлургическом комбинате в Темиртау.





В органы КГБ призван в 1967 году, о чем он рассказывал в одном из своих интервью:

- В 16 лет, окончив среднюю школу в Кокчетаве, я долго думал, куда поступать, советовался с отцом, его друзьями и наконец выбрал Карагандинский политехнический институт, специальность инженера-металлурга. Правда, по окончании мне и нескольким моим товарищам не удалось устроиться инженерами на завод по специальности - не было мест. Но нам предложили пройти переквалификацию, и спустя три месяца я вышел на работу.





- А как получилось, что молодой инженер вдруг стал служить в КГБ? Как-то не вяжется ваша первая профессия со службой в органах.





- Это было стечением обстоятельств. Тогда ведь кадровый подбор для службы в органах производился повсюду, в том числе и на производстве, нужны были кадры с рабочей закалкой. Я был активистом в хорошем смысле этого слова, и, скорее всего, кто-то из руководства завода или партработников меня рекомендовал. Но об этом история умалчивает. Просто в один прекрасный день меня вызвали на разговор, это был, как сейчас помню, 1967 год. Провели со мной беседу, а вскоре предложили пополнить ряды КГБ и пройти обучение в высшей школе КГБ в Москве. И с тех пор служу Отечеству, вот уже 45 лет.





- Как отнеслись к смене профессии родители? Ведь, насколько я понимаю, слово отца для вас было превыше всего.





- Я сообщил ему об этом и, честно говоря, получил совсем не ту реакцию, на которую рассчитывал. Дело в том, что мой отец относился по своей профессии к судебной системе, одно время даже был помощником у Сакена Сейфуллина и, соответственно, имел свою точку зрения в отношении КГБ. Он не запрещал мне, но и рад не был, сказал только: "Сынок, это твой выбор, твоя жизнь". Спустя много лет, когда я занял руководящую должность, сменив на посту друга моего отца, я увидел в его глазах гордость за меня. Но тогда мне предстояло самому сделать окончательный выбор, ведь в глубине души я понимал, что инженер - не моя специальность. Да, я многое умею и готов учиться дальше, но что-то подсказывало мне, что живу я не своей жизнью. Вот так я попал в КГБ…





После окончания в 1969 году двухгодичных курсов подготовки оперативного состава при Высшей Краснознаменной школе КГБ СССР (г. Москва) офицер Баймуханов проходил службу в управлениях КГБ по Карагандинской и Восточно-Казахстанской областям. На руководящих должностях в указанных территориальных органах осуществлял работу по обеспечению экономической безопасности регионов. В 1973 году в Караганде принимал участие в мероприятиях по разоблачению и привлечению к уголовной ответственности лиц, проходивших по так называемому "меховому делу".





Слово ветерану: "Дело было очень сложным, ущерб государству составлял порядка 4 миллионов советских рублей. Дело было заведено после того, как по оперативным каналам были получены сведения о наличии в Карагандинской области устойчивых преступных групп. Наши казахстанские "мафиози" подкупали местные партийные и правоохранительные органы, которые, в свою очередь, "не замечали" незаконные деяния. Далее подпольные бизнесмены создавали неучтенные производственные цеха, где и производили свой товар. Была создана специальная оперативно-следственная группа, в одну из таких групп входил и я. Намечалось провести одновременно обыск более чем в 50 местах, а значит, отбирались люди для проведения этой операции. Составлялись памятки по каждому адресу и вручались исполнителям лишь накануне начала действий, чтобы не произошло утечки информации. Операция была начата... Мы проводили обыск в квартире одной из продавщиц, но туда нужно было еще и попасть. Я придумал легенду, что являюсь якобы дальним родственником из ее родного аула, только приехал и хочу передать посылку от родных, благо, квартира находилась рядом с железнодорожным вокзалом. Она открыла нам дверь, и опергруппа приступила к обыску. В шкафах мы нашли множество меховых изделий, под диваном были спрятаны деньги, золотые украшения, новая детская одежда - такого изобилия мы не видели даже в магазине. Операцию мы провели удачно, многие, кто участвовал в ее разработке, получили звания, должности. Мы гордились своей работой".





С учетом личных и деловых качеств, полученного опыта оперативной и руководящей работы Амангельды Баймуханов назначается в 1986 году на должность заместителя начальника одного из контрразведывательных управлений центрального аппарата КГБ республики, а в 1990 году - начальником управления КГБ по Атырауской области. На этих должностях он внес заметный вклад в дело обеспечения экономической безопасности, развития топливно-энергетического комплекса и экспортного потенциала суверенного Казахстана. Указом Президента РК в июне 1993 года, в первую годовщину органов КНБ, ему было присвоено воинское звание генерал-майор. С 1994 по 1995 год Амангельды Алимжанович - заместитель Секретаря Совета Безопасности РК. Он принимает активное участие в становлении этого важного консультативно-совещательного органа при Президенте Республики Казахстан, разработке концептуальных основ национальной безопасности страны.





С учетом большого опыта работы в системе национальной безопасности, знания английского языка Амангельды Баймуханов был переведен в 1995 году в Главное управление разведки КНБ РК и направлен в длительную заграничную командировку в качестве первого официального представителя органов КНБ в странах Европы. На этой должности он принимал активное участие в организации делового сотрудничества КНБ РК со спецслужбами европейских стран, в совместном решении некоторых конкретных общих вопросов.





Награжден медалями СССР, ведомственными наградами, нагрудным знаком "Почетный сотрудник КНБ". В марте 2001 года вышел в запас КНБ. Генерал Баймуханов, находясь на заслуженном отдыхе, продолжал работать в системе безопасности ряда бизнес-структур, был советником регионального представителя по безопасности сотрудников ООН, некоторое время возглавлял общественное объединение "Ветераны органов КНБ РК".



