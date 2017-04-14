Анджелина Джоли выходит замуж





Согласно заметке в издании InTouch Weekly, Анджелина не на шутку увлеклась неким 40-летним британским бизнесменом и филантропом , имя которого почему-то пока не сообщается. То есть возраст и профессию репортеры узнали, а имя – нет, что странно.





Осведомленные источники из близкого окружения звезды Голливуда сообщили, что она познакомилась с бизнесменом на вечеринке общих друзей в Лондоне. По другой версии, красавица встретила нового кавалера на одном из мероприятий ООН. как бы то ни было, в данный момент влюбленные якобы с нетерпением ждут окончания судебных тяжб актрисы с Брэдом Питтом, чтобы оформить отношения официально.

Поговаривают, что подготовка к свадьбе уже идет полным ходом, потому что роман страстной, темпераментной Анджелины с богатым британцем развивается с космической скоростью. Мол, через пару недель новый бойфренд прилетит в Лос-Анджелес знакомиться с детьми Питта и Джоли.





Конечно же, эта новость шокировала Брэда.

"Он даже не догадывался, что она с кем-то начала встречаться, не говоря уже о свадьбе", – сообщил изданию источник. По его словам, актер расстроился из-за детей. "Даже одна мысль о том, что какой-то другой мужчина проводит время с его отпрысками, причиняет Брэду боль. Это дико выводит его из себя", – сообщил инсайдер.

Интересно, что другие анонимные друзья Джоли и Питта заявили репортерам, что данная информация не соответствует действительности. Сами актеры по-прежнему свою личную жизнь комментировать отказываются.





К слову, на днях стало известно, что Джоли покупает особняк за 25 миллионов долларов. Может, там она и совьет уютное гнездышко с новым мужем? Пережившая скандальный и болезненный развод Джоли остановила свой выбор на уединенном поместье в Калифорнии, в элитном огороженном районе Лос-Анджелеса Лос Фелис. Особняк с историей: он принадлежал известному американскому режиссеру Сесилу Демиллю. Лауреат "Оскара" с гордостью носил звание "отца американского кинематографа" – до самой своей смерти в 1959 году.





Фото: PopCornNews