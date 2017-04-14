Genesis представил свой первый кроссовер

На автосалоне в Нью-Йорке премиальный бренд Hyundai, принадлежащий компании Genesis, представил концептуальный кроссовер GV80. Это предвестник первого серийного SUV новой марки, который поступит в продажу в 2019 году и будет бороться за покупателей с BMW X5.





В Genesis говорят, что GV80 Concept выполнен в фирменном стиле «атлетической элегантности», но от нынешних седанов G90 и G80 кроссовер отличается очень сильно. И это неудивительно, ведь рисовал его уже новый шеф-дизайнер – Люк Донкервольке, работавший ранее в Volkswagen Group и создавший, в частности, внедорожник Bentley Bentayga. Концепт получил стремительный профиль с по-спортивному наклоненной крышей, двухярусную оптику спереди и сзади и колесные диски аж на 23 дюйма. Интерьером кроссовер также не похож на седаны. В просторном салоне, отделанном полуанилиновой кожей, замшей и алюминием, установлены совершенно новый руль, цифровая приборная панель и 22-дюймовый изогнутый дисплей на органических светодиодах, который отдельно настраивается для водителя и переднего пассажира. Для управления большинством систем предусмотрен сенсорный контроллер между передними сиденьями. Для задних пассажиров есть отдельные узкие дисплеи в спинках кресел.





Самое интересное – привод. Genesis называет GV80 Concept термином plug-in hydrogen fuel cell, то есть это гибрид водородной и аккумуляторной установки – источником энергии для электромоторов служат сразу и топливные ячейки, и аккумулятор, который можно заряжать от сети. Здесь явно не обошлось без влияния Hyundai, которая недавно представила собственный водородный кроссовер – FE Fuel Cell. Однако серийный GV80 наверняка получит обычные ДВС, хотя как раз в 2019 году Genesis обещает выпустить свой первый плагин-гибрид – возможно, это будет как раз кроссовер.



