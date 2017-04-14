Сброс воды на водохранилищах Карагандинской области привел к угрозе подтопления сел

По Карагандинской области в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействованы 346 человек личного состава и 113 единиц техники.

За последние двое суток в Карагандинской области был увеличен сброс воды на Самаркандском и Шерубай-Нуринском водохранилищах . В связи с этим в ниже расположенных населенных пунктах возникла угроза подтопления населенных пунктов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.





Совместными усилиями и оперативными действиями местных исполнительных органов, подразделений Депарамента по ЧС, метной полицейской службой и войсками Национальной гвардии РК незамедлительно, заблаговременно организованы аварийно-спасательные и неотложные работы.





В поселке Сарытобе Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района за прошедшие сутки было эвакуировано 110 человек на 2 пассажирских вагонах ж/д транспорта, жители размещены в эвакопункте школы села Кокпекты. В работах задействованы все необходимые силы и средства в количестве 64 человек и 12 единиц техники. По состоянию на 12:00 часов подтоплено 5 дворовых территорий, в том числе 1 частный дом.





В селе Чкалово в результате повышенных сбросов с Самаркандского водохранилища в объеме 450 куб.м/сек с дальнейшим их увеличением, проведена эвакуация 137 человек. Проведен отгон скота, в количестве 110 голов крупного рогатого скота, 356 голов мелкого рогатого скота, на безопасные участки. По состоянию на 8:00 часов 14 апреля подтоплено 26 дворовых территорий и 4 дома. В работах задействовано 53 человека и 17 единиц техники.





В селе Садовое проведена полная эвакуация людей в количестве 308 человек, в том числе 44 человека были эвакуированы в эвакопункт Гагарино. Проведен отгон скота на безопасные участки в количестве 324 голов крупного рогатого скота, 741 голов мелкого рогатого скота. В результате увеличения поступления воды на стыке двух рек Нура и Баймырза подтоплено 12 дворовых территорий.





14 апреля в населенном пункте отделения Первое мая сельского округа Тузды Бухар-Жырауского района проведена эвакуация 247 человек, из них в эвакопункт Туздинской средней школы эвакуировано 11 человек, 236 расселены по родственникам. Проведен отгон скота на безопасное возвышенное место. В работах было задействовано 50 человек и 10 единицы техники.



