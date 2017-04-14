Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Бишкеке началось заседание ВЕЭС с участием президента РК

14 апреля 2017, 12:21

Особое внимание в ходе заседания Высшего совета будет уделено международной тематике.

В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ходе заседания главы государств - членов ЕвразЭС рассмотрят ряд актуальных вопросов интеграционного взаимодействия, состояния и динамики торгово-экономических отношений в рамках ЕвразЭС, перспектив сотрудничества Организации с различными странами.

Особое внимание в ходе заседания Высшего совета будет уделено международной тематике.

В частности, участники заседания заслушают доклад ЕЭК о реализации Основных направлений международной деятельности ЕвразЭС на 2015-2016 годы. Также будут обсуждены вопросы о развитии торгово-экономического сотрудничества с Ираном и целесообразности подписания временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с этой страной.

На встрече в Бишкеке также будет принят ряд документов, направленных на развитие экономической деятельности Организации.



Фото: zakon.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...