В Бишкеке началось заседание ВЕЭС с участием президента РК

Особое внимание в ходе заседания Высшего совета будет уделено международной тематике.

В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Zakon.kz.





В ходе заседания главы государств - членов ЕвразЭС рассмотрят ряд актуальных вопросов интеграционного взаимодействия, состояния и динамики торгово-экономических отношений в рамках ЕвразЭС, перспектив сотрудничества Организации с различными странами.





Особое внимание в ходе заседания Высшего совета будет уделено международной тематике.





В частности, участники заседания заслушают доклад ЕЭК о реализации Основных направлений международной деятельности ЕвразЭС на 2015-2016 годы. Также будут обсуждены вопросы о развитии торгово-экономического сотрудничества с Ираном и целесообразности подписания временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с этой страной.





На встрече в Бишкеке также будет принят ряд документов, направленных на развитие экономической деятельности Организации.







