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Новости за сегодня

О применении ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных

ДГД по Жамбылской области напоминает, что фискальные данные являются основным источником сведений по обороту наличных денежных средств в государстве, соответственно от их достоверности зависит то, насколько государство контролирует внутреннюю экономику страны. При этом фальсификация и сокрытие фискальных данных является основным инструментом функционирования теневой экономики.

Одним из ключевых средств противодействия теневой экономике является организация передачи фискальных данных в режиме «онлайн» от продавца в органы государственных доходов.

С этой целью внесены изменения в налоговое законодательство, согласно которым реализаторы нефтепродуктов и алкогольной продукции при торговых операциях посредством денежных расчетов с 1 июля 2015 года обязаны применять контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией фиксации и (или) передачи данных (далее - ККМ с ФПД).

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1129 дополнительно утвержден перечень отдельных видов деятельности, при осуществлении которых на территории Республики Казахстан налогоплательщики обязаны обеспечить применение ККМ с ФПД с 01 января 2016 года.

ККМ с ФПД обязаны применять налогоплательщики, имеющие техническую возможность подключения к оператору фискальных данных (ОФД), которым признано АО Казахтелеком.

Требования органов государственных доходов в установке новых ККМ является законной мерой.

Доводим до сведения всех налогоплательщиков, что согласно части 1 статьи 284 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (далее - КоАП РК) неприменение ККМ при осуществлении на территории Республики Казахстан денежных расчетов, производимых при торговых операциях, выполнении работ, оказании услуг посредством наличных денег, а также применение ККМ, являющейся неисправной или не состоящей на учете в органе государственных доходов по месту использования, влечет предупреждение.

Частью 2 данной статьи КоАП РК установлено, что действия (бездействие), предусмотренные частью первой данной статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъектов малого предпринимательства в размере пятнадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.


14 апреля 2017, 12:58
Источник, интернет-ресурс: ДГД по Жамбылской области

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