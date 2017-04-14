Мажилис рассмотрит поправки по Государственной образовательной накопительной системе

Сегодня под председательством Спикера Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором определены вопросы предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает Zakon.kz. На обсуждение Палаты в первом чтении вносится депутатский проект законодательных поправок по вопросам Государственной образовательной накопительной системы.





Принятие разработанных парламентариями новшеств позволит детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, получать премию государства по приоритетной категории. Депутатские поправки также направлены на обеспечение премии государства в определенных случаях по образовательным вкладам.





Палате предлагается рассмотреть и ратификационный законопроект – Соглашение о займе (Проект социального медицинского страхования) между Казахстаном и Международным Банком Реконструкции и Развития.





Проект поддержит реализацию госпрограммы «Денсаулық» на 2016-2019 годы.





Палата рассмотрит также поправки Сената относительно коллекторской деятельности.





Проект повестки содержит и поступившие в Мажилис новые законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это законопроект о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.





В этом ряду и проект законодательных поправок, касающихся членства Казахстана в ряде международных финансовых учреждениях.



