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Новости за сегодня

Назначена председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК

 

Мурзамадиева Майнюра Саветовна назначена председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Работала в системе Министерства иностранных дел РК в США, Великобритании. В 2007-2016 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

14 апреля 2017, 13:25
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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