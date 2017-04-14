Назначена председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК

Мурзамадиева Майнюра Саветовна назначена председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Работала в системе Министерства иностранных дел РК в США, Великобритании. В 2007-2016 года - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.