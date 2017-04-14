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Новости за сегодня

Как в Казахстане будут контролировать выдачу водительских прав новичкам

 

Министерством внутренних дел РК на постоянной основе проводится работа по совершенствованию деятельности по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений и созданию благоприятных условий для обслуживания граждан.

Об этом сообщается на странице КАП МВД РК в Facebook, передает Zakon.kz

Так, министерством с прошлого года введен экстерриториальный принцип выдачи водительских удостоверений, то есть теперь каждый гражданин вне зависимости от места регистрации может получить водительское удостоверение в СпецЦОНе любого региона.

Кроме того, для граждан, которые получают водительские удостоверения категорий (подкатегорий) А, А1, В, В1 в СпецЦОНах, отменена необходимость обязательного прохождения обучения в автошколах.

При этом, в СпецЦОНах прием экзаменов осуществляется с применением автоматизированных автодромов под видеонаблюдением, что исключает влияние экзаменаторов на результаты сдачи экзаменов.

В настоящее время, проанализировав опыт работы СпецЦОНови отзывы граждан, министерством в качестве дальнейших мер по исключению условий для коррупционных проявлений принято решение о прекращении приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений, получаемых впервые, в 25 районных регистрационно-экзаменационных подразделениях (которые находятся в небольшой удаленности от СпецЦОНов и крупных регистрационно-экзаменационных пунктов ОВД).

При этом в указанных подразделениях гражданам, у которых имеются водительские удостоверения, можно будет при необходимости обменять и получить дубликаты водительских удостоверений.

Экзамены у лиц, впервые получающих водительские удостоверения, будут приниматься только в СпецЦОНах, а также в городских и крупных межрайонных регистрационно-экзаменационных пунктах, которые будут оснащаться системами видеофиксации и современным программным обеспечением по приему экзаменов на знание ПДД.

При этом будет исключена возможность приема экзаменов только сотрудником РЭП, экзамены будут приниматься специальной постоянно действующей комиссией, в состав которой войдут представители общественности и других служб ОВД. В целом указанные меры позволят повысить уровень обслуживания граждан и противодействовать коррупционным проявлениям в сфере выдачи водительских удостоверений.

 

14 апреля 2017, 13:29
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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