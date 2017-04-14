 
Преимущественно облачно
12°

Алматы

Преимущественно облачно

Вероятность осадков: 35%

Влажность: 54%

Давление: 711 мм рт. ст.

Ветер: западный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

311.50

14 апреля 

Курс НБРК

311.71

-

АЛМАТЫ

Покупка

310.80

Продажа

311.50

АСТАНА

Покупка

310.20

Продажа

310.90

Подробнее
331.80

14 апреля 

Курс НБРК

331.66

-

АЛМАТЫ

Покупка

330.50

Продажа

331.80

АСТАНА

Покупка

330.00

Продажа

332.00

Подробнее
Новости за сегодня

О таможенном декларировании товаров

ДГД по Жамбылской области для сведения участников внешнеэкономической деятельности сообщает следующее.

Согласно письму КГД Министерства финансов РК от 18 марта 2017 года № КГД-11-1-ЮЛ-Е-779-КГД-7330 и в соответствии с пунктом 3 статьи 277 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно пункту 6 статьи 278 Кодекса подача таможенной декларации в письменной форме должна сопровождаться представлением таможенному органу ее электронной копии.

Вместе с тем, при возникновении внештатных ситуаций (выход из строя информационных систем) подача электронной копии таможенной декларации может осуществляться на внешних носителях.

Также сообщаем, что в целях упрощения и ускорения таможенных операций таможенное декларирование товаров возможно с применением предварительного и периодического таможенного декларирования, при соблюдении условий статей 291 и 293 Кодекса.


14 апреля 2017, 13:27
Источник, интернет-ресурс: ДГД по Жамбылской области

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код