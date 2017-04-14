О таможенном декларировании товаров

ДГД по Жамбылской области для сведения участников внешнеэкономической деятельности сообщает следующее.

Согласно письму КГД Министерства финансов РК от 18 марта 2017 года № КГД-11-1-ЮЛ-Е-779-КГД-7330 и в соответствии с пунктом 3 статьи 277 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» таможенное декларирование производится в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно пункту 6 статьи 278 Кодекса подача таможенной декларации в письменной форме должна сопровождаться представлением таможенному органу ее электронной копии.

Вместе с тем, при возникновении внештатных ситуаций (выход из строя информационных систем) подача электронной копии таможенной декларации может осуществляться на внешних носителях.

Также сообщаем, что в целях упрощения и ускорения таможенных операций таможенное декларирование товаров возможно с применением предварительного и периодического таможенного декларирования, при соблюдении условий статей 291 и 293 Кодекса.