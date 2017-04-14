Актрису из сериала "След" сбил автомобиль в Москве
14 апреля 2017, 13:37
В госпитале у девушки диагностировали перелом ноги.
Звезда сериалов "След" и "Клад могилы Чингисхана" Александра Третьякова пострадала в результате аварии, сообщает Life.ru.
ДТП произошло накануне на севере Москвы. 25-летняя актриса шла по тротуару на улице Куусинена. В этот момент из дворового проезда выезжал автомобиль "Сузуки". Двигаясь задним ходом, водитель не заметил девушку и сбил её.
Прибывшая на место бригада скорой доставила Александру Третьякову в больницу. У девушки диагностировали перелом ноги.
Известно, что за рулём иномарки находился 27-летний житель Москвы. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Фото: соцсети
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