Актрису из сериала "След" сбил автомобиль в Москве

В госпитале у девушки диагностировали перелом ноги.

Звезда сериалов "След" и "Клад могилы Чингисхана" Александра Третьякова пострадала в результате аварии, сообщает Life.ru





ДТП произошло накануне на севере Москвы. 25-летняя актриса шла по тротуару на улице Куусинена. В этот момент из дворового проезда выезжал автомобиль "Сузуки". Двигаясь задним ходом, водитель не заметил девушку и сбил её.





Прибывшая на место бригада скорой доставила Александру Третьякову в больницу. У девушки диагностировали перелом ноги.





Известно, что за рулём иномарки находился 27-летний житель Москвы. Сейчас по факту аварии проводится проверка.



