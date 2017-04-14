В ЮКО для госслужащих запущен сайт-помощник memkyzmet.kz

В ЮКО для госслужащих запущен сайт-помощник memkyzmet.kz. Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-казахстанской области, председатель совета по Этике Али Комекбаев.

В ходе брифинга, спикер сообщил, что в настоящее время формируется карьерная модель государственной службы. С момента внедрения этой модели, количество служащих уходящих из системы государственной службы, то есть чистая сменяемость снизилась примерно в 4 раза. В ходе реализации роста возможностей государственных служащих, количество продвижений на основе карьерного роста в 2016 году выросло в сравнении с 2015 годом на 12%. Кроме того, по его словам, с целью оказания помощи для государственных служащих и установления обратной связи, в области запущен сайт-помощник «memkyzmet.kz».

«Пользователи могут бесплатно скачать мобильное приложение, и потом без подключения к интернету получить информацию о порядке поступления на госслужбу, сведения о вакансиях и перечень услуг, оказываемых органами области, перечень необходимых документов для получения госуслуг, сборник законодательства. Также, на этом интернет-ресурсе открыта специальная рубрика «Аттестация - 2017». Помимо общей информации по проведению аттестации госслужащих в рубрике имеются методические рекомендации по собеседованию, памятки, видеоролики и другие полезные материалы. Помимо общей информации по проведению аттестации госслужащих в рубрике имеются методические рекомендации по собеседованию, памятки, видеоролики и другие полезные материалы. Еще одна особенность сайта - это функция «Онлайн тестирование». Здесь каждый желающий может пройти пробное тестирование на знание законодательства», - сказал А.Комекбаев.

Наряду с этим, на встрече с журналистами, руководитель департамента сообщил, что на сегодняшний день в регионе проходит аттестации государственных служащих, а также рассказал о завершении этапа тестирования. В результате тестирования показаны следующие результаты: 27% - «превосходно», 69,5% - «эффективно», 3,3% - «удовлетворительно», 0,2% - «минимальный». В целом, аттестационными комиссиями приняты решения в отношении 1218 государственных служащих. По результатам этих решений 51 (4,1%) государственных служащих рекомендованы к повышению, 1142 (93,8%) признаны соответствующими занимаемым должностям, 18 (1,5%) служащих рекомендованы к понижению.