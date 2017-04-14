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Новости за сегодня

В Бишкеке началось заседание ВЕЭС с участием президента РК

 

В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ходе заседания главы государств - членов ЕвразЭС рассмотрят ряд актуальных вопросов интеграционного взаимодействия, состояния и динамики торгово-экономических отношений в рамках ЕвразЭС, перспектив сотрудничества Организации с различными странами.

Особое внимание в ходе заседания Высшего совета будет уделено международной тематике.

В частности, участники заседания заслушают доклад ЕЭК о реализации Основных направлений международной деятельности ЕвразЭС на 2015-2016 годы. Также будут обсуждены вопросы о развитии торгово-экономического сотрудничества с Ираном и целесообразности подписания временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с этой страной.

На встрече в Бишкеке также будет принят ряд документов, направленных на развитие экономической деятельности Организации.

 

14 апреля 2017, 13:37
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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