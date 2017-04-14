Казахстан увеличил экспортные мощности своих газопроводов

Компрессорная станция «Бозой» в мировой газотранспортировке является самой инновационной благодаря ее высокой технологичности, а также уникальной возможности принимать газ сразу из двух газопроводов разного давления.

Сегодня из Астаны в Едином диспетчерском пункте, расположенном в офисе АО «КазТрансГаз», дан старт работе компрессорной станции «Бозой» на магистральном газопроводе «Бейнеу-Бозой-Шымкент».





Торжественная церемония ввода в эксплуатацию приурочена к 25-летию дипломатических отношений Казахстана и Китая. Запуск еще одного современного инфраструктурного объекта отечественной газовой отрасли произведен председателем правления АО НК «КазМунайГаз» Сауатом Мынбаевым, вице-президентом АО НК «КазМунайГаз» Кайратом Шарипбаевым и генеральным директором корпорации CNPC Чжан Цзяньхуа.









Выступая на церемонии запуска председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев поблагодарил китайских коллег за совместную работу и отметил, что этим проектом выполнена еще одна важная задача, поставленная перед газовой отраслью Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. «Сегодня мы стали участниками важного события для всей газовой отрасли страны, - сказал Сауат Мынбаев, - Магистральный газопровод Бейнеу-Бозой-Шымкент и все его объекты имеют стратегическое значение не только для Республики Казахстан, но и для нашего соседа – Китайской Народной Республики. При этом ввод в эксплуатацию станции «Бозой» позволит решить сразу несколько конкретных задач. Это расширение транспортировки до 6 млрд. кубометров газа в год, увеличение эффективности магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и обеспечение бесперебойной подачей газа южных регионов страны, где потребность в газе на сегодняшний день составляет 4,5 млрд. кубометров газа в год. В дальнейшем, при увеличении мощности транспортировки до 10 млрд. кубометров, соответственно увеличатся и экспортные возможности».









Компрессорная станция «Бозой» в мировой газотранспортировке является самой инновационной благодаря ее высокой технологичности, а также уникальной возможности принимать газ сразу из двух газопроводов разного давления.









Генеральный директор корпорации CNPC Чжан Цзяньхуа отметил важное значение сотрудничества Китая и Казахстана. «Ввод в эксплуатацию компрессорной станции «Бозой», это еще один большой этап в совместной работе компаний КазТрансГаз и CNPC. Станция «Бозой» даст возможность пользоваться газом еще большему количеству казахстанцев и увеличить экспорт газа в Китай. И в этом, выдвинутая Китаем инициатива «Один пояс и один путь» по объединению проектов создания «Экономического пояса Шёлкового пути» сочетается с программой инфраструктурного развития «Нұрлы жол», инициированной Президентом Казахстана» - подчеркнул Чжан Цзяньхуа.









На первом этапе эксплуатации источником газа станет МГ «Бухара-Урал», на втором этапе появится еще один источник – МГ «Средняя Азия – Центр». Компрессорная станция «Бозой» укомплектована газоперекачивающими агрегатами и компрессорами последнего поколения «back-to-back», которые выполнены по специальному заказу и ранее в мировой практике не использовались. Данная технология позволяет производить подачу газа из двух магистральных газопроводов параллельно и последовательно.





Новая станция в дальнейшем позволит диверсифицировать и увеличить экспортные возможности страны, объединив магистральные газопроводы в единую газотранспортную систему. Все это позволит обеспечить бесперебойную подачу газа из западных регионов в южные области страны, а в дальнейшем газифицировать столицу Казахстана Астану, а также центральные и северные регионы.















