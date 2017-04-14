Назначен председатель Комитета индустрии туризма МКС РК
14 апреля 2017, 13:47
Им стала Мурзамадиева Майнюра Саветовна.
Мурзамадиева Майнюра Саветовна назначена председателем Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента индустрии туризма МИР РК Марат Игали, передает Zakon.kz.
Марат Игали сообщил, что Майнюра Саветовна работала в системе Министерства иностранных дел РК в США, Великобритании. В 2007-2016 г. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянный Представитель Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.
Фото: radiotochka.kz
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