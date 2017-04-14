Названы самые щедрые туристы в мире
14 апреля 2017, 13:52
Граждане КНР потратили на зарубежные поездки в прошлом году 261 миллиард долларов.
Китайские путешественники оказались лидерами по сумме расходов за рубежом в 2016 году, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Всемирной туристической организации (UNWTO).
Граждане КНР потратили на зарубежные поездки в прошлом году 261 миллиард долларов. Рост по сравнению с 2015-м составил 12 процентов. На втором месте по данному показателю оказались США. Расходы американских туристов возросли до 122 миллиардов долларов (плюс восемь процентов к 2015 году).
Замыкает тройку Германия с результатом в 81 миллиард долларов. Это на пять процентов больше результатов 2015 года. Четвертая позиция досталась Великобритании (64 миллиарда долларов), пятая — Франции (41 миллиард). Все эти рынки туризма продемонстрировали рост в 2016 году.
Что касается отдыхающих из России, то их расходы за рубежом, напротив, упали — с 35 до 24 миллиардов долларов. Причина этого кроется в слабой экономике и курсах валют, отметили в UNWTO. Снизились и траты бразильских путешественников. Конкретную сумму эксперты не называют.
В феврале стало известно, что Китай заработал на внутренних туристах более 61 миллиарда долларов за время Нового года по лунному календарю. В начале октября 2016 года путешественники из этой страны потратили 60 миллиардов долларов на поездки за выходные по случаю Дня образования КНР.
Фото: 112.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4853866-185ac0cccf80366d0c3382055d5e17f9
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...