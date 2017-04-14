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Названы самые щедрые туристы в мире

14 апреля 2017, 13:52

Граждане КНР потратили на зарубежные поездки в прошлом году 261 миллиард долларов.

Китайские путешественники оказались лидерами по сумме расходов за рубежом в 2016 году, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Всемирной туристической организации (UNWTO).

Граждане КНР потратили на зарубежные поездки в прошлом году 261 миллиард долларов. Рост по сравнению с 2015-м составил 12 процентов. На втором месте по данному показателю оказались США. Расходы американских туристов возросли до 122 миллиардов долларов (плюс восемь процентов к 2015 году).

Замыкает тройку Германия с результатом в 81 миллиард долларов. Это на пять процентов больше результатов 2015 года. Четвертая позиция досталась Великобритании (64 миллиарда долларов), пятая — Франции (41 миллиард). Все эти рынки туризма продемонстрировали рост в 2016 году.

Что касается отдыхающих из России, то их расходы за рубежом, напротив, упали — с 35 до 24 миллиардов долларов. Причина этого кроется в слабой экономике и курсах валют, отметили в UNWTO. Снизились и траты бразильских путешественников. Конкретную сумму эксперты не называют.

В феврале стало известно, что Китай заработал на внутренних туристах более 61 миллиарда долларов за время Нового года по лунному календарю. В начале октября 2016 года путешественники из этой страны потратили 60 миллиардов долларов на поездки за выходные по случаю Дня образования КНР.

Фото: 112.ua

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