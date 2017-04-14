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Жертвами схода селевого потока в Таджикистане стали мать и ребенок

14 апреля 2017, 13:56

На месте работают сотрудники КЧС и районной администрации со спецтехникой, ликвидируя последствия стихии.

Молодая женщина и ее двухлетний ребенок погибли в результате селевого потока, обрушившегося на жилой дом в кишлаке Сагирдашт в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) страны Умеда Юсупова.

"В ночь на пятницу ливневые дожди вызвали резкое повышение уровня реки и движение почвы, в результате чего грязевой поток вместе с камнями обрушился на дом: погибли мать и двухлетний малыш", — сказал она.

По ее словам, ливневые дожди стали причиной подъема уровня воды в реках Аштского района Согдийской области, в результате чего были частично повреждены несколько мостов. Из-за шквалистого ветра также были повреждены крыши нескольких домов.

Ведутся работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, размер нанесенного ущерба уточняется. На месте работают сотрудники КЧС и районной администрации со спецтехникой, ликвидируя последствия стихии. С начала текущего года в Таджикистане жертвами стихийных бедствий стали 26 человек.

Фото: TojNews

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