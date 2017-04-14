Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Больше не значит лучше? Астанинский жених зажигает на тое сразу с тремя невестами

14 апреля 2017, 14:04

Есть те, кто считает, что это видео фейк.

В Сети появилось видео необычной свадьбы в Астане. На видео на набережной и уже в ресторане - один жених и три невесты. Розыгрыш ли это или взаправду пока неизвестно, но комментаторы, сомневаются в достоверности этих кадров, сообщает Zakon.kz

"У нас в Казахстане нет многоженства.... Не верю что правда.... ", - написала одна из комментаторов. Есть и те, кто считает, что это фейк или пранк. "Да ладно, снова пранк, сейчас одну жену прокормить сложно", - считают пользователи.

Кто-то предположил, что видео, скорее всего, является вирусной рекламой.






Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...