Больше не значит лучше? Астанинский жених зажигает на тое сразу с тремя невестами

"У нас в Казахстане нет многоженства.... Не верю что правда.... ", - написала одна из комментаторов. Есть и те, кто считает, что это фейк или пранк. "Да ладно, снова пранк, сейчас одну жену прокормить сложно", - считают пользователи.





Кто-то предположил, что видео, скорее всего, является вирусной рекламой.