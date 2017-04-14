Больше не значит лучше? Астанинский жених зажигает на тое сразу с тремя невестами
14 апреля 2017, 14:04
Есть те, кто считает, что это видео фейк.
В Сети появилось видео необычной свадьбы в Астане. На видео на набережной и уже в ресторане - один жених и три невесты. Розыгрыш ли это или взаправду пока неизвестно, но комментаторы, сомневаются в достоверности этих кадров, сообщает Zakon.kz
"У нас в Казахстане нет многоженства.... Не верю что правда.... ", - написала одна из комментаторов. Есть и те, кто считает, что это фейк или пранк. "Да ладно, снова пранк, сейчас одну жену прокормить сложно", - считают пользователи.
Кто-то предположил, что видео, скорее всего, является вирусной рекламой.
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